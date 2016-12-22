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Ukrayna'da "Noel" ateşkesi

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Ukrayna'da "Noel" ateşkesi
Taraflar, Noel Tatili dolayısıyla ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Martin Sajdik, Ukrayna'da Noel tatili dolayısıyla 24 Aralık Cumartesi günü başlamak üzere tarafların ateşkes sağlanması konusunda anlaştığını bildirdi.

Büyükelçi Sajdik, Belarus'un başkenti Minsk'teki Üçlü Temas Grubu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Üçlü Temas Grubu üyeleri ile Donetsk ve Luhansk bölge temsilcileri arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti. 

Toplantıda tarafların Noel tatili ile bağlantılı olarak barış ve sükuneti sağlamanın gerekliliğini ifade ettiğini aktaran Sajdik, "24 Aralık tarihinde Kiev saatiyle 00.00'da başlamak üzere kapsamlı, sürdürülebilir ve sınırsız ateşkesin sağlanması yükümlülüğümüzü bir kez daha teyit ettik." ifadesini kullandı. 

Sajdik, tarafların yeni yılda Minsk anlaşmasının uygulanması ve Minsk sürecinin devam etmesi yönündeki isteklerini onayladıklarını kaydetti.

AGİT Dönem Başkanı ve Almanya Dışişleri Bakanı Frank WalterSteinmeier de yaptığı açıklamada, Ukrayna'da tarafların ateşkes yükümlülüğünü yinelemelerini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Noel tatilinin yaklaştığını hatırlatarak, ateşkesin tam olarak uygulanmasının güvenliğin sağlanmasında önemli bir adım olacağına ve çatışmanın barışçıl çözümüne giden yolu açacağına dikkati çeken Steinmeier, "Her şeyin ötesinde buna çatışma bölgesindeki olumsuz etkilenen sivil nüfusun kaderi için ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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