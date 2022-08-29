Ukrayna’da nükleer felaket hazırlığı: Halka iyot tableti dağıtılıyor

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan ve son dönemde art arda saldırılarla gündemden düşmeyen Ukrayna'daki Zaporijya santralinde nükleer felaket korkusu yetkilileri harekete geçirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta yaptığı açıklamada Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santralinde felaketin eşiğinden dönüldüğünü açıklamıştı. Santralde elektrik bağlantısının koptuğunu belirten Zelenskiy, dünyanın büyük bir radyasyon sızıntısıyla karşı karşıya kaldığını ifade etmişti.

‘YAKIT DEPOSUNA FÜZE İSABET ETTİ’

Öte yandan bölgedeki Rus yetkililer, bugün santralin yakıt depolarından birinin çatısına Ukrayna’nın attığı füzenin isabet ettiğini, ancak radyasyonun normal seviyede olduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna, santral çevresindeki saldırılar nedeniyle birbirlerini suçlamaya devam ederken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, bir heyetin santrali bu hafta ziyaret edeceğini duyurdu.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Rus ve Ukrayna güçleri arasında artan çatışmalar Avrupa'yı yeni bir Çernobil felaketinin eşiğine getirirken santral çevresindeki halka iyot tabletleri dağıtmaya başladığı bildirildi. Ukraynalı bir askeri yetkili, santral çevresindeki 50 kilometrelik alanda olası bir nükleer sızıntı halinde kullanılması için halka yaklaşık 25 bin iyot tableti dağıtıldığını, felaketin yaşanması halinde hükümetin halka acil uyarıda bulunacağını aktardı.

Zaporijya Valisi Oleksandır Staruk da, bölgede yaşayanlara televizyondan iyot tabletlerinin nasıl kullanılacağının anlatıldığını söyledi. Ukrayna hükümetinin “en kötü senaryoya hazırlık için” nükleer felaket tatbikatları da düzenlediği belirtiliyor.

Nükleer bir kazada radyoaktif iyot tiroit bezlerine yerleşebiliyor, ancak iyot tabletleri tiroit bezlerini koruyarak tiroit kanseri riskini azaltıyor.

RADYASYON SIZINTISI TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLEYEBİLİR

Yetkililer bölgede radyasyon seviyesinin şimdilik normal olduğuna, ancak artan çatışmaların nükleer santralin kontrolden çıkmasına ve büyük bir nükleer kazaya yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Ukrayna devletine bağlı nükleer enerji kurumu Energoatom, hafta sonu yaşanan saldırılar nedeniyle santralde büyük hasar oluştuğunu bildirmişti.

Uzmanlar, nükleer felaket halinde radyasyon sızıntısının birkaç saat içinde Türkiye’yi, Doğu Avrupa'yı, Rusya’nın bazı bölgelerini ve Kırım’ı etkileyeceğini söylemişti.