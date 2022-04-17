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Ukrayna'da Ortodoks ve Katolik dini bayramları savaşın gölgesinde kutlanıyor

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Ukrayna'da Ortodokslar, Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nı, Katolikler de Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutladı.
Ukrayna'da Ortodoks ve Katolik dini bayramları savaşın gölgesinde kutlanıyor

Başkent Kiev'deki Ortodoks kiliselerinde, Dallar Bayramı dolayısıyla ayinler yapıldı.

Nüfusun çoğu Ortodoks olan başkent Kiev'in merkezindeki Volodimir Katedrali'nde düzenlenen ayine katılanlar, ellerinde şimşir ağacı dalları tuttu.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın devam ettiği ülkede çok sayıda vatandaşın kiliselere akın etmesi dikkati çekti.

Katolikler Paskalya Bayramı'nı kutladı

Katolikler de Paskalya Bayramı dolayısıyla Kiev'deki Azize Nicholas Katedrali'nde ayin için toplandı.

Buradaki ayine de çok sayıda Katolik katıldı.

Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı bir hafta sonra kutlayacak.

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