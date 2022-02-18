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Ukrayna'da Patlama! Bölge Tahliye Ediliyor

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Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in merkezinde büyük bir patlama sesinin duyulduğu belirtildi. Reuters, Donetsk kentinde tahliye kararı verildiğini ve siren seslerinin duyulduğunu aktardı.
Ukrayna'da Patlama! Bölge Tahliye Ediliyor

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk kentindeki hükümet binasının yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tahliye kararı verilen bölgede siren sesleri duyuluyor.

Donetsk Halk Cumhuriyeti adlı bölgenin ayrılıkçı lideri Denis Pushilin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin tahliyesini Rusya’nın kabul ettiğini ve öncelikle kadınlar, çocuklar ve yaşlıların tahliye edileceğini belirtmişti.

Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bir başka bölge olan Luhansk Halk Cumhuriyeri de vatandaşlara tahliye emri verdi.

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