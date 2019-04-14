Ukrayna'da seçim: Poroşenko televizyon tartışması için stada gitti, rakibi gelmeyince tek başına miting düzenledi

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için geri sayım sürüyor. Ülkede son günlerin en çok konuşulan konusu, başkan adayları Zelenskiy ile Poroşenko'nun seçim öncesi statta yapılması beklenen televizyon tartışması.

Ukrayna'da 31 Mart'ta devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda en fazla oyu alan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko ikinci tura kalmıştı.

İki adayın, 21 Nisan'daki seçimden iki gün önce, Kiev'deki 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda televizyon tartışması için halkın önüne çıkmaları bekleniyor.

Zelenskiy, Poroşenko'yu statta tartışmaya davet etmiş; Poroşenko da, "Statsa stat, delikanlı olun, karşıma çıkın" diyerek daveti kabul etmişti. Canlı yayında tartışma teklifi ise aslında ilk olarak Poroşenko'dan gelmişti.

Anketlere göre halk desteği rakibinin çok gerisinde olan Devlet Başkanı Poroşenko, Zelenskiy ile seçim öncesi 14 ve 19 Nisan'da iki kere canlı yayında tartışmak için ısrar etti.

Canlı yayın tartışmasının yasalara göre 19 Nisan'da televizyon stüdyosunda olması gerektiğini söyleyen Poroşenko, 14 Nisan Pazar günü Zelenskiy'yi statta bekledi; ancak ünlü komedyen gelmeyince tek başına miting düzenledi.

Seçimin favorisi komedyen Zelenskiy ise 19 Nisan'da mutlaka statta olacağını ve Poroşenko karşısına çıkmazsa rakibiyle telekonferans yoluyla tartışmaya hazır olduğunu söylüyor.

Poroşenko, 19 Nisan Cuma günü öncelikle yasa gereği televizyon stüdyosuna giderek rakibini bekleyeceğini, iki programın saatleri çakışmazsa statta Zelenskiy'nin karşısına çıkacağını söylüyor.

Statta hazırlıklara başlandı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilileri, iki adayın statta yapılması beklenen televizyon tartışması için yoğun güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı.

Bakanlık, tartışmayı izlemek için stada gelmek isteyen vatandaşları "yanlarına silah almamaları" konusunda uyardı.

Stat yönetimi de iki adayın seçim karargâhlarının yetkililerinin bir araya gelerek tartışmanın formatı ve ayrıntılarla ilgili görüştüklerini, ancak henüz adayların statta tartışması konusunda kesin anlaşma sağlamadıklarını duyurdu.

Zelenskiy, telefonu Poroşenko'nun yüzüne kapadı

Bu arada seçimlere sayılı günler kala devlet başkanı adayları ilk defa halkın önünde tartışmaya girdi.

Zelenskiy'ye yakın 1+1 televizyon kanalında seçimlerle ilgili bir açık oturumun canlı yayımlandığı sırada, davet edilmediği halde stüdyoya gelerek yayına katılan Poroşenko, "Bay Vladimir (Zelenskiy), sizi bugün bu stüdyoda tartışmaya davet ediyorum" diyerek rakibine meydan okudu.

Bunun üzerine canlı yayına telefonla bağlanan Zelenskiy, "Şu an yurt dışındayım. Daha önce anlaştığımız gibi, 19 Nisan'da, Olimpiyat Stadı'nda tartışmaya hazırım" dedi.

Poroşenko'nun 14 Nisan'da tartışma çağrısını yinelemesi üzerine Zelenskiy, "19'unda statta, nokta. Hoşça kalın" diyerek telefonu kapadı.

Buna tepki gösteren Poroşenko, "Gazetecilerden, halktan saklanmayın. Telefonu kapaması, hazır olmadığını gösteriyor" dedi.

Anketlere göre komedyen açık ara önde

Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Zelenskiy yüzde 30,24, Poroşenko yüzde 15,95 oyla ikinci tura kaldı. Ukrayna halkı 21 Nisan'da seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek.

Son kamuoyu araştırmasına göre, seçmenlerin yüzde 51'i ikinci turda Zelenskiy'e, yüzde 21'i Poroşenko'ya oy vermeyi planlıyor.

Anket katılımcılarının yüzde 18'inin kararsız olduğu, yüzde 10'unun sandığa gitmeyi düşünmediği belirtildi.