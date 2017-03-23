Ukrayna'da silah deposunda patlama

Ukrayna'nın Balakliya kenti yakınlarında büyük bir cephanelikte bir dizi patlama oldu.

Yetkililer olayı sabotaj olarak nitelerken Balakliya kenti ve çevresinde yaşayan yaklaşık 20 bin kişinin tahliyesine başlandı. Cephanelik Ukrayna'nın çatıştığı Rusya yanlısı gruplara 100 kilometre mesafede bulunuyor. Silah deposunda, aralarında ağır silah ve füzelerin bulunduğu binlerce tonluk askeri muhimmat tutuluyordu. Ukrayna ordusu silahların bulunduğu alanın 350 hektara yayıldığını açıkladı. Depodaki harp malzemeleri çatışma bölgesindeki askeri birimlere takviyede kullanılıyor. Aralık 2015'te de askeri tesisi ateşe verme girişimi olmuştu. Kurtarma ekipleri Balakliya ve çevre köylerde yaşayan insanları tahliye etmek için çalışmalara başladı.