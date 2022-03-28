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Ukrayna’da Sivil Ölümleri Artıyor: Mariupol’de İşgalin Başından Beri 5 Bin Sivil Hayatını Kaybetti

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rus bombardımanının en şiddetli etkilediği şehirlerden Mariupol'de hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bine ulaştığı açıklandı.
Ukrayna’da Sivil Ölümleri Artıyor: Mariupol’de İşgalin Başından Beri 5 Bin Sivil Hayatını Kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, savaşın başından bu yana en çok zarar gören şehirlerden biri kuşkusuz Mariupol oldu.

Mariupol Belediye Başkanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, kuşatmanın başladığı 24 Şubat’tan bugüne şehirde 5 bin sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Şehirde sivil ölümlerin artan Rus bombardımanı ile birlikte yükselmesinden endişe ediliyor.

KİEV’DE 100 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da bugün yaptığı açıklamada, savaşın başladığı günden bu yana kentte 100’den fazla sivilin öldüğünü ve 82 binanın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

In pictures: Ukraine under attack | Reuters.com

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rus ordusunun kuşatması altındaki şehirde yaklaşık 160 bin sivilin bulunduğunu açıkladı. Artık Mariupol’da bulunmanın ve yaşamanın imkansız olduğunu, şehirde elektrik, ısıtma, su ve telefonun olmadığını vurgulayan Boyçenko, bunu “Rus ordusunun Mariupol halkına yönelik soykırımı” olarak nitelendirdi.

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