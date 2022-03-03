Ukrayna'da son 24 saatte neler oldu?

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bu sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bu sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Ancak gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde saldırılar devam etti.

Bir yandan müzakere süreci yürütülürken diğer yandan Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok noktaya saldırılar sürüyor.

Başkentte akşam saatlerinde tren istasyonu yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi. Şehrin ısıtma hattının hedef alındığı açıklandı.

Kiev'de son birkaç saat içinde meydana gelen dört büyük patlamada can kayıpları olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Görgü tanıkları patlamaların sığınaklarının altındaki iki kattan duyulabildiğini söylüyorlar.

ABD'li bir savunma yetkilisi, Kiev yakınlarında büyük Rus askeri araç konvoyunun yakıt ve gıda azlığı nedeniyle durduğunu söyledi.

Yerel yetkililere göre, Rus güçleri güneydeki kilit liman kenti Hersov'un kontrolünü ele geçirdi. Bu, saldırı başladığından beri kontrol sağlanan ilk büyük Ukrayna şehri.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gece yarısı vatandaşlarının ülkelerini savunmadaki cesaretini öven bir video yayınladı.

BM, saldırının başlamasından bu yana bir milyondan fazla insanın Ukrayna'dan kaçtığını ve sayının hızla arttığını söylüyor

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'daki olası savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya ilk kez Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda ağır askeri kayıplar verdiğini, 498 askerin öldürüldüğünü ve bin 597 askerin de yaralandığını açıkladı. Ukrayna ise yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürdü.

Avrupa'da Ruslara yönetilik tepki artmaya başladı. Pek çok Avrupa şehrinde çeşitli hizmet kollarında "Ruslara hizmet verilmiyor" yazısı sosyal medyaya dolaşmauya başladı.