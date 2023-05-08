  • BIST 4.400,76
  • Altın 1267.706
  • Dolar 19.4965
  • Euro 21.5414
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Ukrayna'da son durum: Kiev ve Odessa'da hava saldırıları

» »
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırılarda 5 kişi yaralandı. Rus paralı asker grubu Wagner, Bahmut'un büyük ölçüde ele geçirildiğini, Ukrayna'nın elinde 2,7 kilometrelik bir bölgenin kaldığını iddia etti.
Ukrayna'da son durum: Kiev ve Odessa'da hava saldırıları

Ukrayna'nın başkenti Kiev, yine Rus saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Vurulan bir Rus insansız hava aracının, Kiev'in iki havalimanından biri olan Zhuliany Havalimanı'na düştüğü açıklandı.

Vurulan başka bir insansız hava aracı ise bir apartmana düştü. Odesa şehrinde de bir gıda deposu vuruldu.

Rus ordusu Bahmut'ta saldırılarını yoğunlaştırdı

Ukrayna ile Rus orduları arasında Bhamut'ta büyük mücadele yaşanıyor.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Rus ordusunun Bahmut'ta saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Rus ordusunun, Rusya'da "Zafer Günü" olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar şehri ele geçirmeye çalıştığını belirten Sırskiy, Ukrayna ordusunun buna engel olduğunu kaydetti.

Daha önce Rus yönetimini Bahmut'tan çekilmekle tehdit eden Rus paralı asker grubu Wagner, bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı.

 

Wagner, Bahmut'ta 280 metre daha ilerlendiğini, Ukrayna ordusu kontrolü altında 2 virgül 37 kilometrelik bir alanın kaldığını iddia etti.

Öte yandan Ukrayna'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı başlatacağı iddiasının ardından bölge halkı tahliye edildi.

Bölgeden 660'ı çocuk, bin 679 kişinin ayrıldığı duyuruldu.

Ukrayna ordusu, çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen Rus asker sayısının ise 193 bini geçtiğini açıkladı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy: Putin’e saldırmadık04 Mayıs 2023 Perşembe 09:36
  • Havada gerilim: Rusya’ya karşı uçaklar havalandı03 Mayıs 2023 Çarşamba 18:42
  • Rusya’da panik… Kremlin’e drone saldırısı: Putin’e suikast girişimi03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:20
  • Kosova ve Sırbistan liderleri anlaşamadı03 Mayıs 2023 Çarşamba 13:08
  • Rus Savunma Bakanı’ndan Wagner’e yanıt: Orduya mühimmat veriyoruz02 Mayıs 2023 Salı 18:38
  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:30
  • Ukrayna: Patlamalar, taarruzun hazırlığı30 Nisan 2023 Pazar 21:38
  • Rusya, Ukrayna’yı vurdu: Can kaybı artıyor30 Nisan 2023 Pazar 17:54
  • Kırım’daki petrol tesisine İHA saldırısı29 Nisan 2023 Cumartesi 21:14
  • Rusya’nın savaşla yükselen pop yıldızı: Shaman29 Nisan 2023 Cumartesi 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti