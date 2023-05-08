Ukrayna'da son durum: Kiev ve Odessa'da hava saldırıları

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırılarda 5 kişi yaralandı. Rus paralı asker grubu Wagner, Bahmut'un büyük ölçüde ele geçirildiğini, Ukrayna'nın elinde 2,7 kilometrelik bir bölgenin kaldığını iddia etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, yine Rus saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Vurulan bir Rus insansız hava aracının, Kiev'in iki havalimanından biri olan Zhuliany Havalimanı'na düştüğü açıklandı.

Vurulan başka bir insansız hava aracı ise bir apartmana düştü. Odesa şehrinde de bir gıda deposu vuruldu.

Rus ordusu Bahmut'ta saldırılarını yoğunlaştırdı

Ukrayna ile Rus orduları arasında Bhamut'ta büyük mücadele yaşanıyor.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Rus ordusunun Bahmut'ta saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Rus ordusunun, Rusya'da "Zafer Günü" olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar şehri ele geçirmeye çalıştığını belirten Sırskiy, Ukrayna ordusunun buna engel olduğunu kaydetti.

Daha önce Rus yönetimini Bahmut'tan çekilmekle tehdit eden Rus paralı asker grubu Wagner, bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı.

Wagner, Bahmut'ta 280 metre daha ilerlendiğini, Ukrayna ordusu kontrolü altında 2 virgül 37 kilometrelik bir alanın kaldığını iddia etti.

Öte yandan Ukrayna'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı başlatacağı iddiasının ardından bölge halkı tahliye edildi.

Bölgeden 660'ı çocuk, bin 679 kişinin ayrıldığı duyuruldu.

Ukrayna ordusu, çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen Rus asker sayısının ise 193 bini geçtiğini açıkladı.