Ukrayna'da topuklu ayakkabılı geçit töreni provası tepki topladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, bir geçit törenine katılacak kadın askeri öğrencilere, topuklu ayakkabı giydirmesi ülkede tepkiye neden oldu.

Bakanlık tarafından dağıtılan fotoğrafta, kadın öğrencilerin kamuflaj pantolon altına siyah topuklu ayakkabı giydiği görüldü.

24 Ağustos'taki bağımsızlık günü geçit töreninin provalarında çekilen görüntüdeki kadınların askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı'na ait haber ajansına demeç veren kadın askeri öğrencilerden biri de topuklu ayakkabı ile yürümenin zor olduğunu söyledi.

Ortaya çıkan görüntü ülkede de tartışma yarattı. Bazı milletvekilleri, Savunma Bakanı Andriy Taran'a özür dileme çağrısı yaptı.