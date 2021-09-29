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Ukrayna'da vaka sayısı nisandan beri ilk kez 10 bin sınırında

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Ukrayna'da günlük COVID-19 vaka sayısı, 9 bin 666 ile nisan ayından bu yana en yüksek rakama ulaştı.
Ukrayna'da vaka sayısı nisandan beri ilk kez 10 bin sınırında

Ukrayna'da günlük COVID-19 vaka sayısı, 9 bin 666 ile nisan ayından bu yana en yüksek rakama ulaştı. 217 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 2 milyon 411 bin 622'ye çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte 9 bin 666 vaka tespit edilen ülkede, 217 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

En yüksek vaka Nisan ayında görüldü

Ukrayna'da mayıs ayından itibaren düşüşe geçen vaka sayıları bu ay tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 20 bin 341 kişiyle 3 Nisan'da kayda geçmişti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 132 bin 246 kişiye aşı yapıldı, toplam aşılananların sayısı 6 milyon 926 bin 719'a ulaştı.

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