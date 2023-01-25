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Ukrayna’da yardım gönüllüsü 2 İngiliz öldürüldü

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Ukrayna’nın doğusunda gönüllü olarak sivillerin tahliyesi için çalışan ve yardım faaliyetleri yürüten 2 İngiliz vatandaşının öldürüldüğü bildirildi.
Ukrayna’da yardım gönüllüsü 2 İngiliz öldürüldü

BBC’nin haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce kayıp olduğu bildirilen ve en son 6 Ocak'ta Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların yaşandığı Soledar şehrine giderken görülen İngiliz vatandaşları Chriss Parry (28) ve Andrew Bagshaw’ın (48) öldüğü belirtildi.

Parry'nin ailesi, iki adamın çatışmaların olduğu bölgede “sivillerin tahliyesini sağlarken” hayatını kaybettiğini duyurdu.

Parry'nin savaşın başlamasının ardından martta Ukrayna'ya gittiğini ve insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunu aktaran ailesi, oğullarının 400'den fazla hayat kurtardığını söyledi.

İngiliz vatandaşı Bagshaw'ın da Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde gıda ve ilaç dağıttığı ve yaşlılara yardım ulaştırdığı kaydedildi.

Rus askeri şirketi Wagner grubu tarafından bu ayın başında, daha önce kayıp olduğu bildirilen İngiliz gönüllülerinden birinin cesedine ulaşıldığı ileri sürülmüştü.

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