  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Ukrayna'daki Kıbrıslı:

» »
Ukrayna’da Kiev’de tıp fakültesinde okuyan Kıbrıslı Türk Hürkan Pekineli konuştu.
Ukrayna'daki Kıbrıslı:

Rusya’nın olası harekâtına karşı cumartesi günü Polonya sınırına 75 kilometre uzaklıktaki Lviv kentine giden Pekineli, güvende olduğunu açıkladı.

Hürkan Pekineli şu bilgileri verdi:

 “Şu an için Lviv bölgesinde güvenli şekilde evde beklemekteyim. Lviv bölgesi, diğer şehirlere göre sakindir. Burada herhangi bir çatışma ve saldırı yoktur. Ukrayna’nın doğu bölgesinden ve diğer şehirlerden buraya doğru göç var. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile irtibat halindeyiz. Şu an için seyahatin güvenli olmadığı bize bildirildi bu nedenle beklemedeyiz. Olası saldırılara karşı bize sığınakların bulunduğu haritalar atıldı”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin'den ikinci saldırı emri26 Şubat 2022 Cumartesi 16:36
  • Sean Penn, Savaşın Belgeseli İçin Uakrayna’da26 Şubat 2022 Cumartesi 15:17
  • Putin ve Lavrov Avrupa Birliği yaptırım listesine alındı25 Şubat 2022 Cuma 23:00
  • ‘Tarihi bir an’ diyerek duyurdular: NATO Müdahale Gücü devreye giriyor25 Şubat 2022 Cuma 22:05
  • Papa'nın Rusya Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyaret kriz yarattı25 Şubat 2022 Cuma 21:00
  • Polonya, Ukrayna’dan Gelenlere Karantina ve Test Zorunluluğunu Kaldırdı25 Şubat 2022 Cuma 19:44
  • Angela Merkel Cüzdanını Çaldırdı25 Şubat 2022 Cuma 19:31
  • Kiev dışındaki çatışmalar şiddetlendi: 'Kent savaşa hazırlanıyor'25 Şubat 2022 Cuma 17:18
  • Rusya: Ukrayna'da 118 askeri altyapı tesisi imha edildi25 Şubat 2022 Cuma 15:01
  • Rusya karşı hamle hazırlığında: Batı’nın zayıf noktalarını biliyoruz, hazırlığımızı yaptık25 Şubat 2022 Cuma 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti