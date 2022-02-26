Ukrayna'daki Kıbrıslı:

Rusya’nın olası harekâtına karşı cumartesi günü Polonya sınırına 75 kilometre uzaklıktaki Lviv kentine giden Pekineli, güvende olduğunu açıkladı.

Hürkan Pekineli şu bilgileri verdi:

“Şu an için Lviv bölgesinde güvenli şekilde evde beklemekteyim. Lviv bölgesi, diğer şehirlere göre sakindir. Burada herhangi bir çatışma ve saldırı yoktur. Ukrayna’nın doğu bölgesinden ve diğer şehirlerden buraya doğru göç var. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile irtibat halindeyiz. Şu an için seyahatin güvenli olmadığı bize bildirildi bu nedenle beklemedeyiz. Olası saldırılara karşı bize sığınakların bulunduğu haritalar atıldı”