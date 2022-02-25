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Ukrayna’daki Savaş Güney Kıbrıs Turizmini Etkiliyor

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Uçuşlar 10 Gün Ertelendi
Ukrayna’daki Savaş Güney Kıbrıs Turizmini Etkiliyor

Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle Ukrayna’dan Güney Kıbrıs’a uçuşların on gün süreyle ertelendiği belirtilirken savaşın turizmi de kötü etkilemesi bekleniyor.


Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Ukrayna’dan Güney Kıbrıs’a yönelik uçuşların ertelenmesine sebep olduğunu belirtirlerken, turizm sektörünün ise ağır darbe almasından endişe edildiğini yazdı.


Gazete, dün Güney Kıbrıs-Ukrayna arasındaki iki uçak seferinin iptal edildiği, tüm uçuşların ise 10 gün süreyle iptal edildiğinin duyurulduğunu belirten gazete, bu durumun Mart ayı sonuna kadar uzamasının da beklendiğini vurguladı.


Dünkü iptallerden 200 yolcunun etkilendiğini aktaran gazete, Rusya’yla karşılıklı uçuşların ise devam ettiğini aktardı.


Gazete bir diğer haberinde ise, en büyük endişenin turizm sektöründe yaşandığını, Güney Kıbrıs’a giden turistlerin yüzde 20’sinin Rusya ve Ukrayna’dan olduğu göz önüne alındığında, turizmin etkilenmesinin kaçınılmaz göründüğünü belirtti.


Rusya-Ukrayna savaşının turizme etkilerinin önümüzdeki haftalarda daha net gözlemlenebileceğini belirten gazete, Batı dünyasının Rusya’ya uygulayacağı yaptırımların da belirleyici olacağının altını çizidi.

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