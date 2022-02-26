Ukrayna’daki Savaş Kıbrıslılar İçin Hayati Bir Ders Niteliğindedir

Rusya’nın uluslararası hukuk ve BM sözleşmesini ihlal ederek Ukrayna’ya saldırması ile başlayan savaş, bizlere, dünyanın güvenli bir yer olmadığını ve çatışmaları çözümlemeden sürdürmenin riskinin çok yüksek olduğunu göstermiştir.

İnsanların yaşadığı trajedinin yanı sıra, uluslararası toplumun güvenlik mekanizmalarının Avrupa’nın göbeğinde yetersiz kalması tüm dünyayı şoke etmiş; mantık ve diplomasi, savaş çığırtkanlığı karşısında yenildiğinde ne kadar savunmasız kalabileceğimizi göstermiştir. Böyle bir saldırı karşısında Ukrayna halkı ile dayanışmak insani görevimizdir. Ancak bu krizden çıkaracağımız birçok ders de vardır.

Kıbrıslılar savaşın getirdiği acı ve dehşeti iyi bilirler. Şu anda Ukrayna’da şahit olduğumuz olaylar, her birimizi adada gerçek barış talebimizde daha kararlı kılmalıdır. Sıkça ‘buzdolabındaki sorun’ olarak anılan Kıbrıs sorunu sürdürülebilir değildir. Böylesi istikrarsız bir bölgede, böylesi bir sorunu devam ettirmenin riski alınamayacak kadar büyüktür. Kıbrıslılar olarak bunu sonraki nesillere bırakma hakkımız da yoktur.

Kıbrıs’ın, birçok bölgesel güçle çevrili ve farklı çıkarların kesişme noktasında olan küçük bir ülke olduğunu kendimize hatırlatmamız gerekmektedir. Kıbrıs sorununu çözmediğimiz sürece ufak bir olaydan alev alabilecek bir barut fıçısı üzerinde oturmaya devam edeceğiz.

Kıbrıslılar olarak ana çıkarımız, Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkemizde herhangi bir askeri çatışma potansiyelinin ortadan kalkmasıdır. Hiçbir acil konu, hiçbir ekonomik çıkar ve hiç bir siyasi öncelik Kıbrıs sorununun çözümünden daha önemli değildir.

Kıbrıs sorununun çözümüne paralel olarak, bölgesel işbirliğine; Türk-Yunan dostluğuna; komşularımız ve dünyanın geri kalanıyla ekonomik, siyasi ve kültürel köprüler kurmaya yatırım yapmalıyız.

Küresel kolektif güvenlik sistemi Ukrayna krizinde tekrar sınanırken uluslararası hukuka, kolektif güvenliğe ve diplomasiye bağlı kalmak yararımıza olacaktır. Kıbrıs için bu, iki toplumun eşitliği ve federal bir model temelinde Kıbrıs sorununun çözümünü içeren BM Güvenlik Konseyi Kararları demektir. Aynı zamanda, adada gerçek barış için tüm seviyelerde güven yaratıcı önlemlerin uygulanması, Kıbrıslılar arasında daha fazla temasın teşvik edilmesi ve Yeşil Hat üzerinden ekonomik iş birliğinin ileri götürülmesi gerekmektedir.

Kıbrıs’taki karar vericilere, Ukrayna ile dayanışma göstermeleri çağrısı yapar, tüm Kıbrıslıları bu zor anda masum siviller ile dayanışmaya davet ederiz. Aynı zamanda, savaşa karşı çıkan cesur Rus göstericiler de dahil, dünyadaki tüm barış yanlılarını selamlarız.

Son olarak, Kıbrıslılara kendi derslerini çıkararak ülkemizde ve bölgemizde istikrar ve barışa katkı yapmaları çağrısı yaparız. Savaş hiçbir zaman çözüm değildir. Böylesi çatışmalardan en çok zarar görenler en savunmasız kesimlerdir. Bunu tüm dünyada sonlandırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Çok yakınımızda yaşananları dehşet içinde izleyenler, hatırlayın ki barış için çalışmaya başlamak için hiçbir zaman geç değildir.