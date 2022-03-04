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Ukrayna'daki savaşı Putin çıkardı ve Putin bitirmeli

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Ukrayna'daki savaşı Putin çıkardı ve Putin bitirmeli
Ukrayna'daki savaşı Putin çıkardı ve Putin bitirmeli

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katılarak bakanlarla istişarede bulunacağı açıklandı.

Toplantı öncesinde Blinken ile açıklama yapan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Ruslar her şeyi bombalıyor. Hastaneleri, evleri, okulları, vuruyorlar. Çok sayıda sivil kayıp var. Bunlar barbarca bir savaş yöntemi." dedi.

"Bu Putin'in savaşıdır. Bunu Putin bitirmelidir." ifadesini kullanan Borrell, bu savaşın durması ve masum insanların ölmesinin engellenmesi için ABD ile birliktelik içinde olduklarını kaydetti.

Borrell, Rusya'ya karşı Batı'nın bugüne kadar verdiği karşılıkta transatlantik birlikteliğinin tam olduğunu vurguladı.

"Cezasız kalırsa Pandora'nın kutusu açılır"

Blinken da Joe Biden'ın ABD başkanı olmasından sonra Avrupa ile ABD'nin bağlarını güçlendirdiklerini, şimdi de Rusya'ya karşı alınan tedbirlerde birlikte olduklarını söyledi.

AB'nin Rusya karşı aldığı yaptırım kararları ve Ukrayna'ya askeri destek gibi eylemlerinde çok hızlı davrandığını, bunun dikkat çekici olduğunu dile getiren Blinken, "Bunu tarihi olarak nitelendirmek abartı sayılmaz." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş seçimiyle birlikte yüzleştik. Bu sebepsiz ve haksız, aynı zamanda anneler, babalar, çocuklar için korkunç sonuçları olan bir savaş. Televizyonlarda görüntüleri görüyoruz. Bu savaş bitmeli. Savaşı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya taahhüdümüz sürüyor. Aramızdaki koordinasyon hayati önem taşıyor ama bu, ABD ve Avrupa'nın çok ötesindedir. Bu, tüm dünyayı ilgilendiren bir saldırganlıktır."

Bir ülkenin başka bir ülkenin sınırlarını değiştirme ve etki alanları oluşturma hakkı bulunmadığını belirten Blinken, "Putin'in şu anda yaptığı gibi bu ilkelere karşı koyulmasına, bunun cezasız kalmasına izin verirsek bu durum sadece bizim için değil, tüm dünya için Pandora'nın kutusunu açacaktır." diye konuştu.

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