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Ukrayna'daki savaşın 19. günü

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Ukrayna müzakere heyeti üyesi ve milletvekili David Arahamia, Rusya Federasyonu ile müzakerelerin bugün saat 10.30'da başlayacağını söyledi. Görüşme video konferans yoluyla yapılacak.
Ukrayna'daki savaşın 19. günü

Ukrayna müzakere heyeti üyesi ve milletvekili David Arahamia, Rusya Federasyonu ile müzakerelerin bugün saat 10.30'da başlayacağını söyledi. Görüşme video konferans yoluyla yapılacak.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'se Ukrayna heyetinin Rusya ile yapacağı görüşmelerde görevinin kendisini Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştürmek ve "etkili garantiler" almak olduğunu söyledi.

Rusya kaynakları gece yarısı yayınladığı açıklamada Ukrayna'ya ait çeşitli askeri hedefleri imha ettiklerini söyledi. Rusya Ordusu, Ukrayna düzenli ordusuna dahil olmayan militanlardan oluşan altı sabotaj grubu ve üç BM-21 Grad jet takımı keşfedildiğini ve bunlara dönük ateş açıldığını söyledi.

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'sa yayınladığı telegram mesajın bazı Ukrayna istihbaratı çalışanlarının “Bandera'ya karşı Rusya için” çalıştığını iddia etti. Kadirov, “Sizi temin ederim ki, özel harekatın bitiminden sonra sizi kesinlikle hak ettiğiniz devlet ödüllerine sunacağız ve milletiniz ve ülkeniz için dürüstçe hizmet etmeye devam edeceksiniz. Birçoğunuz var arkadaşlar ve bu bizi tarifsiz bir şekilde mutlu ediyor” dedi.

Öte yandan ASUS, işçileri ve işletmeleri Rusya'dan tahliye etme olasılığını değerlendireceğini duyurdu.

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