  • BIST 2.466,26
  • Altın 897.112
  • Dolar 14.8668
  • Euro 15.6299
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Ukrayna'daki siber savaş tüm zamanların en yüksek DDoS saldırılarına yol açıyor

»
​​​​​​​2021 yılının ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında, 2022 yılının ilk çeyreğinde DDoS saldırılarının sayısı 4,5 kat arttı. Önemli sayıda saldırı büyük olasılıkla hacktivist faaliyetin sonucunda gerçekleşti
Ukrayna'daki siber savaş tüm zamanların en yüksek DDoS saldırılarına yol açıyor

2021 yılının ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında, 2022 yılının ilk çeyreğinde DDoS saldırılarının sayısı 4,5 kat arttı. Önemli sayıda saldırı büyük olasılıkla hacktivist faaliyetin sonucunda gerçekleşti. Bu dönemde özellikle devlet altyapılarına ve bankalara yönelik DDoS saldırıları benzeri görülmemiş ölçüde uzadı. Tüm bu saldırılara ait ayrıntılar yeni Kaspersky raporunda yer alıyor.

Dağıtık Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları, işletmeler ve kuruluşlar tarafından kullanılan ağ kaynaklarını kesintiye uğratmak ve bunların düzgün çalışmasını engellemek için tasarlanmış bir saldırı çeşidi olarak dikkat çekiyor. Güvenliği ihlal edilen sistemler kamu veya finans sektöründeyse, bu hizmetlerin kullanılamaması toplumun daha geniş kesimini etkileyen zincirleme etkilere sahip olduğundan saldırıyı daha da tehlikeli hale getiriyor. 2022’nin ilk çeyreği, Ukrayna'daki krizin bir sonucu olarak Şubat ayı sonlarında bu tarz saldırılarda ani bir artışa sahne oldu.

Kaspersky çözümleri tarafından tespit edilen ve 2021 ilk çeyreğiyle kıyaslandığında 2022'nin ilk çeyreğinde 4,5 kat artış yaşananDDoS saldırılarında, 2021 son çeyreğine göre de %46 artış gözlendi. Akıllı veya gelişmiş, hedefli saldırıların miktarı da %81'lik kayda değer bir büyümeye imza attı. Saldırılar yalnızca geniş ölçekte gerçekleştirilmekle kalmadı, aynı zamanda kullanılan yenilikçi teknikler de öne çıktı. Örnekler arasında Rus web sitelerine yapılan DDoS saldırılarını oyunlaştırmak için popüler 2048 bulmaca oyununu taklit eden bir site ve siber saldırıları kolaylaştırmak için gönüllü BT ordusu kurma çağrısı yer alıyor.

Kaspersky tarafından yürütülen araştırma, ortalama bir DDoS oturumunun 2022'nin ilk çeyreğine göre 80 kat daha uzun sürdüğünü ortaya çıkardı. En uzun saldırı 29 Mart'ta, alışılmadık derecede uzun bir süre olan 177 saatle tespit edildi.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Alexander Gutnikov şunları söyledi: “2022’nin ilk çeyreğinde, tüm zamanların en yüksek sayıda DDoS saldırısına tanık olduk. Yükseliş eğilimi büyük ölçüde jeopolitik durumdan etkilenmiş görünüyor. Oldukça sıra dışı olan şey, genellikle kısa süreli kazanç için yürütülen DDoS saldırılarının artık daha uzun sürmesi. Gözlemlediğimiz bazı saldırıların günler ve hatta haftalarca devam etmesi, bunların ideolojik olarak motive edilmiş siber aktivistler tarafından yürütülmüş olabileceklerini düşündürüyor. Ayrıca birçok kuruluşun bu tür tehditlerle mücadeleye hazır olmadığını gördük. Tüm bu faktörler, DDoS saldırılarının ne kadar kapsamlı ve tehlikeli olabileceğinin daha fazla farkına varmamıza neden oldu. Ayrıca bunlar kuruluşların bu tür saldırılara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğine dair önemli birer uyarı niteliğinde”. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TikTok'ta 469 bin kişiye ders çalışan bir öğrenciyi izleten şey ne?04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:28
  • Bilim insanları mutfağa el attı: Yemekleri tadan robot geliştirdiler04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:24
  • Twitter Ücretli mi Olacak? Elon Musk Cevapladı04 Mayıs 2022 Çarşamba 12:11
  • Facebook podcast hizmetini 3 Haziran’da kapatacak03 Mayıs 2022 Salı 23:51
  • Elon Musk: Twitter hala fazla 'niş', daha fazla Amerikalıya hitap etmeli03 Mayıs 2022 Salı 17:14
  • Avrupa Komisyonu, Apple Pay'i rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı03 Mayıs 2022 Salı 12:47
  • Instagram'da beklenen oluyor02 Mayıs 2022 Pazartesi 15:34
  • Mürettebatsız otonom gemi yeniden yola çıktı30 Nisan 2022 Cumartesi 19:40
  • Satın alma kararının ardından Twitter yönetimi pişman mı oldu?30 Nisan 2022 Cumartesi 18:23
  • Hayvanların çıkardığı gazların küresel ısınmaya etkisi uydularla tespit edildi30 Nisan 2022 Cumartesi 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti