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Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor

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Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor
Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk 39 sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşında 44. güne girilirken Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus ordusu tarafından roketli saldırı düzenlendi.

5'İ ÇOCUK 50 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi. Ukrayna makamlarından yapılan yazılı açıklamada, tahliye beklerken Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında yaşamını yitirenlerin 5'inin çocuk olduğu ifade edildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 16'sı çocuk olmak üzere 98 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

DOKTORLAR YETİŞEMİYOR

Gonçarenko, hastanelerin yaralıları tedavi için yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söyledi.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

RUSYA, "UKRAYNA VURDU" DEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Kramatorsk tren garına düzenlenen füze saldırısının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince yapıldığını öne sürdü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parçaları Kramatorsk tren garı civarına düşen Toçka-U füzesinin sadece Ukrayna Silahı Kuvvetlerince kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Güncellenen verilere göre, Kramatorsk tren garına yapılan saldırı, şehrin 45 kilometre güneybatısında Dobropolye yerleşim birimi civarından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin füze birliğince gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

GÖRÜNTÜLERDEKİ FÜZELERİN RUSLARA AİT OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Rusya'yı suçlamak için sosyal medya hesaplarında yayılan fotoğrafların şubat ayında Müttefik Kararlılığı-2022 Rusya- Belarus ortak askeri tatbikatına ait olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu görüntülerdekilerin Rus füzeleri olmadığı kaydedildi.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor

FÜZENİN ÜZERİNDE "ÇOCUKLARIMIZ İÇİN" YAZIYORDU

Patlama sonrası füze enkazını inceleyen ekipler füzenin üzerinde Rusça "Çocuklarımız için" yazdığını saptadı. Yazının Rus ordusu tarafından mı yoksa patlama sonrası bölgede bulunan şahıslar tarafından mı yazıldığı henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna'daki tren garı saldırısında bilanço artıyor! 4'ü çocuk 39 ölü var, doktorlar yaralılara yetişemiyor
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