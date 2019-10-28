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"Ukrayna’dan çalınan paralar Güney Kıbrıs aracılığıyla kaçırıldı"

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rganize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Ukrayna’da batan ve devlet tarafından el konulan bir bankanın paralarının Güney Kıbrıs’ta kurulan bir banka aracılığıyla başka ülkelere aktarılarak, kaçırıldığına ilişkin bir rapor hazırladığı bildirildi
"Ukrayna’dan çalınan paralar Güney Kıbrıs aracılığıyla kaçırıldı"

Politis gazetesi, “Ukrayna’dan 5,5 Milyar Doları Da Temizledik – Ukrayna’nın 5,5 Milyar Doları Yolda Kayboldu – Oligarkların Kıbrıs’taki Dolandırıcılık Ağı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Ukrayna ve Güney Kıbrıs ayaklı bir kara para aklama şebekesinin varlığına değindi.

OCCRP’nin raporunda, Ukrayna’da faaliyet gösteren “PrivatBank” isimli bankanın iki sahibi Igor Kolomoisky ve Yennadiy Boholiubov’un, bankanın içini boşalttıklarını ve 5 milyar 500 milyon dolara ulaşan bir miktarı, bankanın Güney Kıbrıs’taki şubesi aracılığıyla başka ülkelerdeki şirketlere aktardıklarının belirlendiğine işaret eden gazete, bu raporun Güney Kıbrıs’ta göz ardı edildiğini yazdı.

Haber göre, söz konusu raporda, Rum Merkez Bankası’nın “PrivatBank” isimli bankayı yerel banka statüsünde gördüğü, bu yüzden PrivatBank’ın diğer şubelerinden Güney Kıbrıs şubesine aktarılan yüksek miktarları dikkate almadığı ve incelemediği ifade edildi.

Raporda, PrivatBank’ın yurt dışında şube açma izni alan tek banka olduğunu ve bu ilk şubenin de 1990 yılında Güney Kıbrıs’ta açıldığına dikkat çekilirken, Rum Merkez Bankası’nın bu olayda büyük ihmali bulunduğundan söz edildi.

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