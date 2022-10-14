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Ukrayna’dan çarpıcı iddia! Rusya Türk Akımı boru hattına “sabotaj” planlıyor

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Türk Akımı doğalgaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığında olduğunu iddia etti.
Ukrayna’dan çarpıcı iddia! Rusya Türk Akımı boru hattına “sabotaj” planlıyor

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Rusya’nın enerji altyapılarını hedef alarak Avrupa ülkelerine şantaj girişimlerinde bulunduğu savunularak “Ukrayna, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik terör planları konusunda ortaklarını sürekli uyarıyor.” ifadeleri kullanıldı.

“PUTİN HAREKETE GEÇTİ”

Rus tarafının, teknik nedenleri bahane göstererek doğalgaz akışlarını kesmesi, gaz ödemelerinin sadece Rus Rublesi olarak yapılmasını talep etmesi gibi davranışlarla Avrupa’yı “zor durumda bırakma” çabasında olduğu, Avrupa’nın ise buna karşı enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu nedenle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin şantajdan teröre, enerji altyapısına fiziksel hasar vermeye geçmeye karar verdi.”

Açıklamada, Rusya’nın bir yandan Avrupa’ya enerji tedarik yollarını kesmeye, diğer yandan da onu Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını açmak için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Rusya’nın, Kuzey Akım 2’yi açmak konusunda Almanya’yı ikna etmek için Ukrayna’ya gaz sevkiyat altyapılarına “zarar” vermek amacıyla hazırlıklar yaptığı ve bu konuda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin kamuoyuna uyarıda bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Ukrayna’nın elinde de Rusya’nın, Türk Akımı ile ilgili olası benzer planlarına dair bilgiler var.”

Moskova yönetiminin Ukrayna’yı, Batılı ülkelerin enerji altyapılarına karşı eylemleri planlamakla suçladığı belirtilen açıklamada, “Ukrayna, bu tür suçlamaları kesinlikle reddediyor.” ifadesi kullanıldı.

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