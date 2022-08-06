  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAArı sokmalarına dikkat!

Ukrayna'dan çıkan 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına ulaştı

»
Ukrayna'dan Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket eden ve mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına ulaştı.
Ukrayna'dan çıkan 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına ulaştı

Ukrayna limanlarından yola çıkan ve toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 gemiden ilkinin İstanbul açıklarına ulaştığı duyuruldu.

Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket eden üç gemi dün sabah saatlerinde Ukrayna limanlarından hareket etmişti.

Gemilerden ilki olan Navıstar öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarına ulaştı. İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi ,Odessa Limanı'ndan hareket etmişti.

Diğer iki geminin ise bir kaç saat içinde İstanbul açıklarına ulaşması bekleniyor.

O gemilerden biri 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen. Rojen adlı gemi, İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Üçüncü gemi ise Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı Polarnet.

Polarnet ise denetimin ardından Karasu'ya gidecek. Gemi 12 bin ton mısır taşıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:34
  • Tıkalı lavaboya kimyasal döktü, olanlar oldu: Kimse bilmediği işi yapmasın06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:26
  • Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:40
  • Son dakika: Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı05 Ağustos 2022 Cuma 19:46
  • Putin ve Erdoğan’dan Suriye açıklaması05 Ağustos 2022 Cuma 16:09
  • Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti05 Ağustos 2022 Cuma 09:53
  • Konya'da İslami Dayanışma Oyunlarının Beşincisine 56 Ülke Katılıyor, KKTC ise yok04 Ağustos 2022 Perşembe 18:15
  • Türkiye ile Yunanistan arasında müftü krizi: Atina yönetiminden yanıt geldi04 Ağustos 2022 Perşembe 17:52
  • Türkiye'de benzin ve motorine indirim geliyor04 Ağustos 2022 Perşembe 17:30
  • İstanbul’da Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın04 Ağustos 2022 Perşembe 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti