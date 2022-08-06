Ukrayna'dan çıkan 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına ulaştı

Ukrayna'dan Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket eden ve mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına ulaştı.

Ukrayna limanlarından yola çıkan ve toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 gemiden ilkinin İstanbul açıklarına ulaştığı duyuruldu.

Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket eden üç gemi dün sabah saatlerinde Ukrayna limanlarından hareket etmişti.

Gemilerden ilki olan Navıstar öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarına ulaştı. İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi ,Odessa Limanı'ndan hareket etmişti.

Diğer iki geminin ise bir kaç saat içinde İstanbul açıklarına ulaşması bekleniyor.

O gemilerden biri 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen. Rojen adlı gemi, İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Üçüncü gemi ise Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı Polarnet.



Polarnet ise denetimin ardından Karasu'ya gidecek. Gemi 12 bin ton mısır taşıyor.