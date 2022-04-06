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Ukrayna'dan gün içinde 3 bin 846 kişi tahliye edildi

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşçuk, çatışmaların yaşandığı bölgelerden gün içinde 3 bin 846 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Ukrayna'dan gün içinde 3 bin 846 kişi tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşçuk, çatışmaların yaşandığı bölgelerden gün içinde 3 bin 846 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahliyelerin devam ettiğini belirten Vereşçuk, "Bugün 3 bin 846 kişi tahliye edildi. Gün içinde 2 bin 216 kişi şahsi araçlarla Mariupol-Berdyansk insani yardım koridorları üzerinden Zaporijye'ye ulaştı. Bunların 1496'sı Mariupol kentinden geldi. 720 kişi de Polohi, Vasilivka, Berdyansk ve Melitopol şehirlerinden Zaporijye'ye ulaştı" dedi.

Vereşçuk, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin bazı kentlerinden binden fazla kişinin otobüslerle tahliye edildiğini aktardı.

"Ukrayna ekonomisi 600 milyar dolar zarar gördü''

Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi veren Vereşçuk, "İlk belirlemelere göre, Ukrayna'da en az 26 bin metrekare yaşam alanı, 533 eğitim kurumu, 196 sağlık kurumu, 300 çocuk bahçesi, 8 havalimanı, 10 askeri havaalanı, 129 fabrika ve işletme, 22 binden fazla kilometre yol ve 226 köprü ile üst geçit hasar gördü veya yok edildi" bilgisi paylaştı,

Savaş nedeniyle ülkesinin gördüğü zararın maliyeti üzerinde çalıştıklarını belirten Vereşçuk, "Bu rakam 68 milyar dolardır. Ülke ekonomisinin gördüğü dolaylı zarar ise 600 milyar dolar ve bu rakam maalesef her gün yükselecek" ifadesini kullandı.

Vereşçuk, Rusya'nın söz konusu kayıpları karşılaması gerektiğini vurguladı.

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