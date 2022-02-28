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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ukrayna'dan Romanya'ya 70 binden fazla kişi giriş yaptı

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Romanya Hükümet Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı günden bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını söyledi.
Ukrayna'dan Romanya'ya 70 binden fazla kişi giriş yaptı

Romanya Hükümet Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı günden bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını söyledi.

Romanya Hükümet Sözcüsü Dan Carbunaru, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 16 bin 248 kişinin ülkeye girdiğini, bunların 10 bin 566'sının Ukrayna vatandaşı olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'dan gelen 33 binden fazla kişinin Romanya topraklarında bulunduğunu belirten Carbunaru, bunlardan 373'ünün Romanya'ya sığınma başvurusu yaptığını söyledi.

Carbunaru, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını açıkladı.

Romanya 'Sputnik' ve 'Russia Today'i yasakladı

Romanya'nın Ukrayna'ya yakıt ve gıdadan oluşan yardımları ulaştırmaya devam edeceğini söyleyen Carbunaru, Rus propagandası yapan "Russia Today" ve "Sputnik" kanallarının da bugünden itibaren ülkede yayın yapamayacağını ifade etti.

Öte yanda Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliğinden yapılan açıklamaya göre, dün itibarıyla mülteci konaklama merkezlerindeki doluluk yüzde 56,4’e ulaştı.

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