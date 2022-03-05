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Ukrayna’dan Rus Askerlere Tecavüz Suçlaması

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin onuncu gününde Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus askerlerinin ele geçirdikleri şehirlerde kadınlara tecavüz ettiğini iddia etti.
Ukrayna’dan Rus Askerlere Tecavüz Suçlaması

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin onuncu gününde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan çok tartışılacak bir iddia ortaya atıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rus askerlerinin daha önce ele geçirdikleri şehirlerde kadınlara tecavüz ettiğini iddia etti.

Çevrimiçi bir etkinlikte konuşan Kuleba, işgal altındaki topraklarda ‘çok sayıda tecavüz vakası’ yaşandığını öne sürdü. Kuleba, görüşmeye kazak ve bir ceketle katılırken, ‘dışişleri bakanı gibi görünmediğim için üzgünüm’ dedi ve ulusun çektiği acıların arasında uluslararası hukuk hakkında konuşmanın ‘zor’ olduğunu da sözlerine ekledi.

ON BİR TECAVÜZ VAKASI BİLDİRİLDİ

İddiasını destekleyecek kanıt sunmadı, ancak Ukrayna medyası, bir haftadan uzun süren çatışmalardan sonra Rusya tarafından ele geçirilen tek büyük şehir olan Herson’da on bir tecavüz vakasının rapor edildiğini bildirdi.

Kuleba, medyayı “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işlediği suçlar hakkındaki gerçeği yaymaya” çağırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, ‘Bizden çok daha güçlü olan düşmana karşı savaşıyoruz’ dedi. Kuleba, ‘Ancak uluslararası hukuk bizim tarafımızda ve umarım bize yardımcı olur.’ ifadelerinde bulundu.

Kuleba, “Şehirlerinize bombalar düştüğünde, askerler işgal altındaki şehirlerde kadınlara tecavüz ettiğinde, ve evet ne yazık ki, Rus askerlerinin Ukrayna şehirlerinde kadınlara tecavüz ettiğine dair sayısız vakamız var.” dedi.

MİLYONLARCA KİŞİ ÜLKEDEN KAÇTI

Daha önce de Rusya’nın Ukraynalı askerleri ve ailelerini esir aldıktan sonra halkın önünde infaz edeceği öne sürülmüştü. Bu ve benzeri iddiaların ortaya çıkması ile Rusya’ya yönelik ‘savaş suçu’ sesleri de yükselmeye başladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali şimdiden yüzlerce can alırken, bir milyondan fazla insanın da ülkeden kaçmasına neden oldu.

Ve bugün, Ukrayna’nın güneyindeki Mykolaiv güne Rus bombardımanı ile başladı. Şehir, hafta başında Ruslara geçen Herson’dan kilometrelerce uzakta bulunuyor ve Ukrayna’nın üçüncü büyük şehri ve ana limanı olan Odessa’ya giden yol üzerinde yer alıyor.

Ukrayna, dün gece, şehrin eteklerinde bir havaalanına yapılan saldırının geri püskürtüldüğünü açıklarken, halkın gece boyunca barikatlar kurduğunu da aktardı.

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