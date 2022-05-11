Ukrayna’dan Rus gazı hamlesi: Avrupa’ya sevkiyat sekteye uğrayabilir

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Rus enerji şirketi Gazprom’un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna’nın, ülkenin Donbas bölgesinde yer alan Sohranovka adlı dağıtım noktasından Rus gazı alımını 11 Mayıs’tan itibaren durduracağını açıkladığını ve bu kararın nedenini anlayamadıklarını söyledi.

Kupriyanov’un açıklamalarına göre Ukrayna, Sohranovka’ya yönelik gaz kapasitesinin, Ukrayna kontrolündeki bölgede yer alan Suja fiziksel bağlantı noktasına taşınmasını teklif etti. Ayrıca, Rusya’nın Sohranovka’ya gaz sevkiyatına devam etmesi halinde bu miktarın, Avrupa’ya giden Rus gazı hacminden düşürüleceği uyarısında bulundu.

‘Teknolojik olarak imkansız’

Rusya, Avrupa’ya gönderdiği gazın yüzde 30’unu Sohranovka üzerinden sevk ediyordu.

Kupriyanov, Ukrayna’nın Sohranovka üzerinden iletilen Rus gazı hacminin Suja’ya taşınması teklifini ‘teknolojik açıdan imkansız’ olarak değerlendirdi.