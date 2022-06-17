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Ukrayna’dan Rusya vatandaşlarına vize kararı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya vatandaşlarının Ukrayna’ya seyahat edebilmesi için vize uygulamasına geçildiğini duyurdu.
Ukrayna’dan Rusya vatandaşlarına vize kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki vizesiz seyahat uygulamasında değişiklik yapılacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, “Devletimizin ulusal güvenliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik benzeri görülmemiş tehditlere karşı koymanın bir parçası olarak, Bakanlar Kuruluna Rusya vatandaşlarının Ukrayna’ya giriş koşullarını gözden geçirmelerini önerdim. Bakanlar Kurulu, Ukrayna ile Rusya Federasyonu hükümeti arasında iki ülke vatandaşlarının vizesiz seyahatine ilişkin anlaşmanın feshedilmesine ve ülkeler arasındaki bazı uluslararası anlaşmaların uygulanmasına yönelik önemli bir karar vermelidir” dedi.

Karara göre Rusya vatandaşlarına uygulanacak olan vize zorunluluğu 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

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