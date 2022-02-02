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Ukrayna'dan Rusya'ya Birliklerini Çekme Çağrısı

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Ukrayna'dan Rusya'ya Birliklerini Çekme Çağrısı
Ukrayna'dan Rusya'ya Birliklerini Çekme Çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'yı birliklerini ülkesinin sınırlarından çekmeye çağırdı.

Kuleba, yabancı basın mensuplarına Rusya ile krizde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'yı işgal ettiğini hatırlatan Kuleba, bu nedenle güvenlik garantileri istemesi gereken tarafın Rusya değil Batı olduğunu aktardı.

Kuleba, 2010'da Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olduğunu ancak bunun Rusya'nın saldırısını önlemeye yetmediğini belirtti.

Rusya'ya karşı Batı'yı proaktif bir duruş takınmaya çağıran Kuleba, Batı'nın Rusya'ya Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğinin nasıl sağlanacağını sorması gerektiğini kaydetti.

Rusya'nın sınırlarında Ukrayna'yı işgale yetecek sayıda birlikleri olmadığına dikkati çeken Kuleba, ancak tehdidi de göz ardı etmediklerini ve her senaryoya hazırlandıklarını aktardı.

Kuleba, "Ukrayna, Rusya'yı yığdığı birliklerini sınırlarından çekmeye ve Ukrayna'yla birlikte Avrupa'yı tehdit etmeyi bırakmaya çağırıyor." diye konuştu.

Rusya'nın niyetinin ne olduğunu bilmediklerini belirten Kuleba, savunma silahlarına ihtiyaç duyduklarını ve güçlü bir Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en önemli caydırıcı olduğunu söyledi.

Kuleba, Ukrayna'nın kimseye daha önce saldırmadığını ve herhangi bir saldırı da planlamadığını vurguladı.

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