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Ukrayna’dan Rusya’ya gözdağı

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Ukrayna’dan Rusya’ya gözdağı
Ukrayna’dan Rusya’ya gözdağı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Yermak, “Ukrayna’daki çoğu insanın olası bir savaş durumunda ülkesini savunacağını’ belirterek Rusya’ya gözdağı verdi.

Yermak, Rusya’nın doğal gazı ‘silah’ olarak kullandığını öne sürerken, Avrupa’ya çağrıda bulundu. Ukraynalı üst düzey yetkili, ‘Ukrayna’nın içinde bulunduğu güvenlik sorununu çözmeden Avrupa’nın güvenliğinden söz edemeyiz.” dedi.

NATO’YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Yermak, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaya hazır olduğunu belirtirken, şeffaf ve dürüst bir müzakere ortamı istediklerini dile getirdi, NATO’ya üyelik çağrısında bulundu.

Yermak, Ukrayna’nın geleceğiyle ilgili bu soruların ‘derhal’ çözüme ulaşması gerektiğini de belirtti.

2014'te Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın geçen yılın sonlarına doğru Ukrayna sınırına 100 bini aşkın asker göndermesi “Rusya Ukrayna'yı işgal edecek” endişesine yol açmıştı. Rusya ise Ukrayna’yı işgal etme niyetinin olmadığını savunuyor ve NATO’nun Doğu Avrupa’daki askeri faaliyetlerinin durdurulmasını istiyor.

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