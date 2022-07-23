Ukrayna’dan Türkiye ve BM’ye çağrı

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle dünya genelini etkileyen gıda krizini hafifletmesi beklenen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’dan yetkililerin katılımıyla dün İstanbul’da gerçekleşti.
Türkiye'nin arabuluculuğunda dün Rus ve Ukraynalı bakanlar tarafından imzalanan Ukrayna tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Ukrayna’dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve Türkiye, Rusya’nın Karadeniz’de tahıl koridorunun güvenli olarak açılması için yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıldı.
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