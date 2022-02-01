  • BIST 2.015,43
  • Altın 769.34470
  • Dolar 13.3754
  • Euro 15.0606
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Ukrayna’dan Yeni Plan: Silahlı Kuvvetlerini Artırıyor

» »
Avrupa ülkelerinin liderleri Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı gerilimde Zelenskiy'i destekliyor.
Ukrayna’dan Yeni Plan: Silahlı Kuvvetlerini Artırıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, parlamenterleri sakin olmaya ve panikten kaçınmaya çağırdı ve asker sayısındaki artışla ilgili “yakında bir savaş olacağı için değil… ama yakında ve gelecekte Ukrayna’da barış olacak” dedi.

Reuters’ta yer alan habere göre Rusya, Ukrayna sınırı yakınına 100 binden fazla asker yığarken, işgal planlarını ise reddediyor. Ukrayna’nın şu anda yaklaşık 250 bin, Rusya’nın ise yaklaşık 900 bin silahlı gücü bulunuyor. Ukrayna, “Rusya’nın devam eden saldırganlığı karşısında” işbirliğini güçlendirmek için Polonya ve İngiltere ile çalıştığını açıkladı.

“BÖLGESEL GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ÜÇLÜ BİR BELGE İMZALAMALIYIZ”

Öte yandan Ukrayna Başbakanı Denys Shmygal, İngiltere, Polonya ve Ukrayna’nın bölgesel güvenliği güçlendirmek amacıyla üçlü bir anlaşması imzalamaya hazırlandığını söyledi.

Polonya ve İngiltere, Ukrayna sınırına onbinlerce asker yığan Rusya’ya karşı daha önce Ukrayna’ya güvenlik desteği sağlama teklifinde bulunmuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise bugün Kiev’i ziyaret etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Morawiecki’yi müteakiben bugün gerçekleştireceği Kiev ziyaretinde Ukrayna’nın egemenliğini koruma sözü verecek.

Shymgal, “Umarım yakın gelecekte Rusya’nın devam eden saldırganlığına karşı Ukrayna-Polonya-İngiltere işbirliğinin yeni bir bölgesel formata taşıyabileceğiz. Bölgesel güvenliği artırmak için işbirliğine ilişkin üçlü bir belge imzalamalıyız” dedi.

ERDOĞAN VE JOHNSON, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson günün ilerleyen saatlerinde Zelenskiy ile görüşecek. Johnson, yaptığı açıklamada, “Rusya’yı diplomatik bir çözüm bulmak ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için geri adım atmaya ve diyaloga girmeye çağırıyoruz. Bir dost ve demokratik bir ortak olarak İngiltere, Ukrayna’nın egemenliğini, onu yok etmeye çalışanlara karşı korumaya devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Rusya ile Ukrayna arasında artan tansiyonun giderilmesi için 3 Şubat’ta Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazakistan’da Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti01 Şubat 2022 Salı 10:52
  • İklim değişikliği nedeniyle Bangladeş halkı göç ediyor01 Şubat 2022 Salı 10:35
  • İdlib'deki Kamplarda Siviller Geceleri Isınmak İçin Kıyafetlerini Yakıyor01 Şubat 2022 Salı 01:00
  • Rusya-Ukrayna Gerilimi: Putin’ in Yakınlarına Yaptırım Uygulanabilir31 Ocak 2022 Pazartesi 20:02
  • Hindistan’da Yağ Fabrikasında Yangın: 4 Ölü30 Ocak 2022 Pazar 18:21
  • Pakistan Ve Japonya' da Kovid-19 Salgını Etkisini Sürdürüyor30 Ocak 2022 Pazar 17:37
  • F-35 Denize Düştü30 Ocak 2022 Pazar 16:39
  • NATO’dan Ukrayna Açıklaması: Birlik Gönderme Planımız Yok30 Ocak 2022 Pazar 16:04
  • Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri: 2017'den bu yana en büyük füze fırlatıldı30 Ocak 2022 Pazar 14:35
  • Yemen'in 'Sarı Altını' Bal İç Savaş Nedeniyle Tükenme Tehlikesiyle Karşı Karşıya29 Ocak 2022 Cumartesi 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti