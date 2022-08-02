Ukrayna’dan yola çıkan tahıl gemisi, bu gece İstanbul’a gelecek

Altunbudak, Rus işgali sonrasında Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk geminin planlandığı şekilde yoluna devam ettiğini ve bu gece İstanbul'da demir atacağını bildirdi.

Razoni isimli Sierra Leone bayraklı mısır yüklü gemi, dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'a doğru yola çıkmıştı.

Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna'dan sevkiyat, Rus işgali nedeniyle durma noktasına gelmişti. İstanbul'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Ukraynalı ve Rus bakanların katılımıyla imzalanan tahıl koridoru anlaşması, ticaret gemilerinin güvenli koridorlarla Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşmasına ve sonrasında uluslararası pazarlara ilerlemesine imkan verecek.