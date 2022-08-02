Ukrayna’dan yola çıkan tahıl gemisi, bu gece İstanbul’a gelecek

Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, Ukrayna'dan dün yola çıkan tahıl gemisinin bu gece İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Altunbulak, Rus işgali sonrasında Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk geminin planlandığı şekilde yoluna devam ettiğini kaydederek “Razoni isimli geminin, deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı İstanbul’da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir. Gerekli işlemler sonrasında gemiye Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle, denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir. Dünyanın gözünün burada ortaya koyacağımız kolektif çalışmalarda olduğunu, görevimizin sorumluluğumuzun büyük olduğunun, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

Yetkili, “Kurulan merkezin vazifesi; küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olmak maksadıyla, Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatının girişim belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamaktır” diye konuştu.

‘PLANA GÖRE HER GÜN BİR GEMİ YOLA ÇIKACAK’

Öte yandan, üst düzey bir Türk yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada “Her gün bir geminin Odessa’dan çıkması yönünde bir plan var. Bir terslik olmazsa bir süre her gün bir gemi ile oradan ihracat yapılacak” dedi.

Razoni isimli Sierra Leone bayraklı mısır yüklü gemi, dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'a doğru yola çıkmıştı.

Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna'dan sevkiyat, Rus işgali nedeniyle durma noktasına gelmişti. İstanbul'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Ukraynalı ve Rus bakanların katılımıyla imzalanan tahıl koridoru anlaşması, ticaret gemilerinin güvenli koridorlarla Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşmasına ve sonrasında uluslararası pazarlara ilerlemesine imkan verecek.