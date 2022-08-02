  • BIST 2.678,25
  • Altın 1025.945
  • Dolar 17.9453
  • Euro 18.3188
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

Ukrayna’dan yola çıkan tahıl gemisi, bu gece İstanbul’a gelecek

» »
Ukrayna’dan dün yola çıkan tahıl yüklü geminin bu gece İstanbul’a ulaşacağı açıklandı.
Ukrayna’dan yola çıkan tahıl gemisi, bu gece İstanbul’a gelecek

Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, Ukrayna'dan dün yola çıkan tahıl gemisinin bu gece İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Altunbulak, Rus işgali sonrasında Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk geminin planlandığı şekilde yoluna devam ettiğini kaydederek “Razoni isimli geminin, deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı İstanbul’da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir. Gerekli işlemler sonrasında gemiye Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle, denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir. Dünyanın gözünün burada ortaya koyacağımız kolektif çalışmalarda olduğunu, görevimizin sorumluluğumuzun büyük olduğunun, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

Yetkili, “Kurulan merkezin vazifesi; küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olmak maksadıyla, Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatının girişim belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamaktır” diye konuştu.

‘PLANA GÖRE HER GÜN BİR GEMİ YOLA ÇIKACAK’

Öte yandan, üst düzey bir Türk yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada “Her gün bir geminin Odessa’dan çıkması yönünde bir plan var. Bir terslik olmazsa bir süre her gün bir gemi ile oradan ihracat yapılacak” dedi.

Razoni isimli Sierra Leone bayraklı mısır yüklü gemi, dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'a doğru yola çıkmıştı.

Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna'dan sevkiyat, Rus işgali nedeniyle durma noktasına gelmişti. İstanbul'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Ukraynalı ve Rus bakanların katılımıyla imzalanan tahıl koridoru anlaşması, ticaret gemilerinin güvenli koridorlarla Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşmasına ve sonrasında uluslararası pazarlara ilerlemesine imkan verecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya diken üstünde...01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:53
  • Myanmar'da olağanüstü halin 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:50
  • Japonya'da sıcaktan bunalan köpeklere fanlı çözüm01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:36
  • Ukraynalı tahıl devinin patronu, Rus saldırısında hayatını kaybetti31 Temmuz 2022 Pazar 20:26
  • Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi büyüyor… Pekin’den ‘Uçağını düşürürüz’ tehdidi31 Temmuz 2022 Pazar 18:05
  • Putin açıkladı: Rusya’nın yeni hipersonik füzesi geliyor31 Temmuz 2022 Pazar 15:22
  • Zelenskiy: Rusya, terör devleti olarak tanınmalı31 Temmuz 2022 Pazar 14:36
  • Çin’in imalat göstergesinde şok daralma31 Temmuz 2022 Pazar 13:38
  • Rusya: Ukrayna, Karadeniz Filomuzu vurdu31 Temmuz 2022 Pazar 11:23
  • Zelenskiy, ‘Donetsk’ için zorunlu tahliye emri verdi31 Temmuz 2022 Pazar 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti