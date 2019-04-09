Ukraynalı 10 Ressamın 40 Eserinden Oluşan “Ukrayna Sanatçıları Sergisi” Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Tarafından Açıldı…

Ukrayna’dan 10 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan “Ukrayna Sanatçıları Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, konuk sanatçılarla sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Ukraynalı Sanatçılar adına Olena Dorosh ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Eğitim ve Araştırma Fonksiyonu Görevi Yapacak…

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Ukraynalı sanatçıların karma resim sergisi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yirmi birinci sergisine ev sahipliği yaptığını söyleyerek, şu anda kampus içerisinde ondan fazla serginin sanatseverlere sunulduğunu söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin özelliğinin Türk dünyası ressamlarının eserlerinden oluşması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu müzenin eğitim ve araştırma merkezi fonksiyonu taşıyacak olması bakımından da dünyadaki farklı ekolleri bilmek için farklı ülkelerden ressamların sergilerini açtıklarını belirtti.

Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’nun bir sergisinin açılışında bir ziyaretçi Picasso’ya bir resim gördüm altında balık yazıyor ancak resimde balığı göremedim diyor. Picasso da elinden tutar ve resme yakınlaştırarak, doğru balık değil ancak balık resmidir diye cevap verir. Aynı resmi sekiz farklı türde resim sanatı ile yapmak mümkündür. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sadece serlerin sergilendiği bir yer değil, araştırma merkezi fonksiyonu gerçekleştirecek olacağından çeşitlilik ve dünyadaki farklı ekolleri bilmek bakımından Avrupa ve diğer ülkelerden sanatçıları KKTC ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne davet ediyoruz” diye konuştu.

Ukrayna sanatçıların eserlerinin diğer ülkelerin sanatçılarından farklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, ressamların genellikle Moskova ekolü, Peteresbur Akademisi ve Avrupa sanatının ressamlık ekollerinden etkilendiğini söyledi. Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Ukrayna sanatçıları realizmi çizmez, düşünüp resmederler. Klasik realizmden uzaklaşır, modern realizme gelir. Hem post modern realizmi hem de fütürizm görmek mümkündür. Parlak renkler değil, koyu renkler kullanarak estetik ve güzelliği ortaya çıkarırlar. Sergide yer alan ressamların çoğu Ukrayna ve Avrupa ressamlar listelerinde yer alıyor” diyerek sözlerini noktaladı.

“Kıbrıs’ın Zengin Tarihine Dokunma Fırsatı Bulmaktan Minnet Duyuyoruz…”

Ukraynalı Sanatçılar adına Olena Dorosh da, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir parçası olma fırsatı bulduğumuz için gönülden teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta samimiyet ve misafirperverlikle karşılaştık. Bu toprağın havasını solumak bizi verimli çalışmaya motive etti. Kıbrıs’ın zengin ve ilgi çekici tarihine dokunma fırsatını yakaladığımız için sonsuz minnet duyuyoruz. Bu güzel topraklardan ayrılırken kalbimizden bir parça bırakarak, güzel hatıraları, insanlara olan sevgiyi ve sönmeyen pozitif ruhu alıyoruz. Fikirlerinizi, planlarınızı toprağınız ve halkınız için gerçekleştirmenizi temenni ederek, sizlere iyilik ve sevgi diliyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Özyiğit: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Farklı Bakış Açılarını Ülkemize Taşıdığı İçin Yakın Doğu Ailesine Teşekkür Ediyorum…”

Yakın Doğu Üniversitesi’nde yine bir güzellikle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, Yakın Doğu ailesinin gün geçmeden ülkemize bir yenilik kazandırdığını söyledi.

Sürekli bir üretkenliğin ön plana çıktığından söz eden Bakan Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumuna yakışanın üretmek olduğunu belirtti.

Bakan Özyiğit, “Kıbrıs Türk toplumunu çağdaş, aydınlık yarınlara taşıma misyonundan yola çıkarak atılan adımlar bizim için çok önemli. Daha önce Asya’nın doğusundan Kırgızistan ve Kazakistan’dan başlayarak sergilerde bir süreç ilerledi. Şimdi de Doğudan batıya doğru bir gidiş görülüyor. Her ülkenin kendi içindeki farklı bölgeleri o toplumun bir aynası, kültürel dokunun yansımasıdır. Farklı konseptlerde, farklı bakış açılarında ülkemize ilişkin dokunuşları da görüyoruz. Bütün bunlara ev sahipliği yapan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ülkemize kazandıran Yakın Doğu Ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, “Sanatla ve sanatçıyla içe içe olarak, aydınlık bir gelecekte, aydınlık yarınlara hep birlikte diyorum” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Teşekkür Belgesi Takim Edilerek Sergi Kurdelesi Kesildi…

Konuşmaların ardından Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından sergiye katkı koyan sanatçılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Ukrayna’nın tarihi ile modern yaşamın yansıtıldığı sergi, hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında 23 Nisan 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.