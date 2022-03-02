Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'dan Rus oyunculara 'sessiz kalmayın' çağrısı

Ukrayna Milli Futbol Takımı oyuncusu Andriy Yarmolenko, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine sessiz kalan Rus futbolculara tepki gösterme çağrısında bulundu.

Ukrayna Milli Futbol Takımı oyuncusu Andriy Yarmolenko, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Rus futbolculara çağrı yaptı.

"Neden hiçbir şey söylemiyorsunuz?"

Yarmolenko, "Rus futbolculara bir sorum olacak. Neden bir pislik gibi oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde Ruslar insanları öldürüyor, kadınları öldürüyor, anneleri öldürüyor, çocuklarımızı öldürüyor. Ama siz hiçbir şey söylemiyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz" dedi.

Yarmolenko, "Neden bir araya gelip Ukrayna'da neler olduğunu göstermiyorsunuz. İnsanlar üzerinde etkiniz var, lütfen olanları anlatın" şeklinde konuştu.

"Çoğunuzun düşüncesini biliyorum"

Ukraynalı futbolcu, "Çoğunuzun düşüncesini biliyorum. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp açıkça neden konuşmuyorsunuz?" sözlerini kullandı.

Orduya 75 bin sterlinlik bir bağış yapmıştı

İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ın formasını giyen 32 yaşındaki Yarmolenko, Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesinin ardından Ukrayna ordusuna 75 bin sterlinlik bir bağış yapmıştı.