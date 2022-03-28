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Ukraynalı Göçmenlere Yönelik Uygulama Seks Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı Endişelerini Artırdı

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Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sığındığı ülkelerden biri olan İngiltere'de, hayata geçirilen yeni bir uygulama mültecilere destekten daha çok zarar verebileceği için eleştirilerin odağı oldu.
Ukraynalı Göçmenlere Yönelik Uygulama Seks Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı Endişelerini Artırdı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci aya girilirken, Ukrayna’dan kaçıp İngiltere’ye sığınanlar için geliştirilen bir telefon uygulaması İngiltere’de eleştirilerin hedefine oturdu.

Michael Gove’un Ukraynalılar için Evler uygulamasının ‘seks ticareti yapanlar ve insan kaçakçıları için Tinder’ haline gelebileceğini öne sürüldü.

Uzmanlara göre, uygulamanın seks tacirleri için Tinder” olarak faaliyet gösterme riski var.

‘HEDEF ALMAK İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNUYORLAR’

16 farklı mülteci ve insan ticaretiyle mücadele kuruluşundan Gove’a gönderilen mektupta, mevcut haliyle planın Ukrayna’dan kaçan mülteciler için potansiyel olarak tehlikeli olduğu konusunda uyarılar yer aldı. Uygulamanın Tinder’in imzası olan “sola kaydır, sağa kaydır” yaklaşımını etkili bir şekilde taklit ettiğini ve yetersiz güvencelere sahip olduğu belirtildi.

Mülteci Hareketi, Mülteci Konseyi ve Helen Bamber Vakfı da dahil olmak üzere mektubu imzalayanlardan gelen ilk kanıtlar, kaçakçıların ev sahipleri gibi davranarak, Ukraynalı kadınları ve çocukları hedef almak için şimdiden bariz girişimlerde bulunduklarını söyledi.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞLARDI

Daha önce de Avrupa’daki birçok mülteci örgütü ve Ukraynalı sığınmacılara destek olan yardım dernekleri, insan kaçakçılığı çetelerinin zor durumdaki Ukraynalı sığınmacılara zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.Uluslararası Göç Örgütü, mültecilere yönelik çok sayıda cinsel istismar olayı yaşandığına dair gelen verilere dikkat çekti. Örgütün Genel Direktörü António Vitorino, Ukrayna’da kaçanların çoğunun kadın, çocuk ve yaşlı olduğunu, birçok kişinin kaçarken ailesini kaybettiğini ya da yeterli paraları olmadığını vurguladı. Vitorino bu kişilerin her türlü istismara açık olduğunu, Avrupa’daki insan kaçakçılarının Ukraynalı sığınmacıların peşine düşebileceğini ifade etti.

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