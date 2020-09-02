  • BIST 1.084
  • Altın 459,712
  • Dolar 7,3668
  • Euro 8,7149
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü...Havayolu şirketi kara listeye aldı

»
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü...Havayolu şirketi kara listeye aldı

Antalya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sefer gerçekleştiren uçaktaki bir yolcu, uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra dışarıya çıkarak uçağın kanadında yürüdü. Havayolu şirketi, kadının 'kara listeye' alındığını duyurdu.

Antalya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki bir kadın iniş yapan uçağın kanadına çıkarak bir süre oturdu ve yürüdü.

Ukrayna Uluslararası Hava Yolları, kadının ailesiyle Antalya'da tatil yaptığını ve ülkesine dönmek için charter uçuşla Kiev'e geldiğini açıkladı.

Kimliği açıklanmayan kadının kara listeye alındığı ifade edildi.

Öte yandan, acil çıkış kapısını açarak kanada çıkan kadına alkol testi de yapıldığı ancak alkollü olmadığı aktarıldı.

The Sun'da yer alan haberde ise, kadının 'hava almak için çıktığını' söylediği belirtildi.

Kadının kabin ekibi tarafından neden durdurulmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muharrem İnce 'Memleket Hareketi' için 4 Eylül'de Sivas'ta sahaya iniyor02 Eylül 2020 Çarşamba 12:04
  • Barış Atay'ın darp edilmesiyle ilgili üç kişi gözaltına alındı02 Eylül 2020 Çarşamba 11:37
  • Türkiye'de Çoklu baro sistemi yürürlüğe girdi02 Eylül 2020 Çarşamba 11:35
  • Doğu Akdeniz için S-400 açıklaması: Türkiye atacağı bu adımla büyük avantaj sağlar02 Eylül 2020 Çarşamba 11:05
  • ‘FETÖ’ zanlısı üç eski asker, jet ski ile Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken yakalandı01 Eylül 2020 Salı 21:03
  • Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu01 Eylül 2020 Salı 19:17
  • Saadet Partisi, ÖTV zammını tiye aldı: Devletinden.com; daha pahalısı yok01 Eylül 2020 Salı 18:15
  • AB’den Türkiye’ye Diyaloğa Yanaşması İçin 30 Günlük Süre01 Eylül 2020 Salı 17:47
  • Avusturya’dan Türkiye’ye casusluk suçlaması01 Eylül 2020 Salı 17:25
  • Oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti01 Eylül 2020 Salı 17:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti