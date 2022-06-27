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Ukraynalı kadınlar, ülkelerine para toplamak için çıplak fotoğraflarını satıyor

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Ukraynalı kadınlar, ülkelerinin askerlerine para toplamak için çıplak fotoğraflarını internette satıyor. "TerOnlyFans" adlı proje ile mart ayından bu yana 700 bin dolardan fazla para toplandı.
Ukraynalı kadınlar, ülkelerine para toplamak için çıplak fotoğraflarını satıyor

Şubat ayının sonlarında başlayan Rusya’nın Ukrayna’ya işgali devam ederken Ukraynalı vatandaşların da ülkelerine yardım etme çabaları sürüyor. Bağış kampanyalarında özellikle TerOnlyFans isimli proje bir süredir dünya basınının dikkatini çektiyor. Proje ile mart ayından bu yana 700 bin dolar toplandı. Projenin dikkat çeken kısmı ise Ukraynalı kadınların çıplak fotoğraflarını satarak bu parayı toplamış olması.

Insider’a konuşan projenin kurucusu Nastassia Nasko, Ukrayna’ya yardım etmenin benzersiz bir yolunu bulduğu için gurur duyduğunu söyledi. Nasko, Rusya’nın şubat ayı sonlarında Ukrayna’yı işgal etmesinden birkaç gün sonra, Twitter’da arabası olan birinin, Kharkiv’den bir tanıdığını tahliye etmesine yardım edip edemeyeceğini sordu. Kimse ona cevap vermeyince de şakayla karışık yardım edebilecek herkese çıplak bir fotoğrafını göndereceğini tweet’ledi.

ÇIPLAK FOTOĞRAF TEKLİF EDİNCE YARDIMLAR GELDİ

Nasko, beş dakika içinde gelen kutusunda 10’dan fazla mesaj olduğunu söyledi. Yardım etmeyi teklif eden bir adama çıplak bir fotoğrafını gönderdikten sonra, tanıdığı kişinin Harkov’dan sağ salim çıkmasını sağladığını belirtti.

Bu deneyim üzerine Dünya Kadınlar Günü’nde Nasko ve arkadaşı Anastasiya Kuchmenko, “TerOnlyFans”ı başlattı. (Ter, bölgesel savunmanın kısaltması) TerOnlyFans’ta para, doğrudan Ukrayna ordusuna gidiyor. Nasko, Insider’a üç ay sonra grubun 700 bin dolardan fazla para topladığını söyledi.

Nasko, projenin mülteci veya hayvan barınağı kuruluşlarına da bir miktar para gönderdiğini söylese de bağışların çoğu Ukrayna’nın bölgesel savunmasına gidiyor. Web sitesinin başlangıcından bu yana, çoğu Ukrayna’da bulunan 35 kadın ve üç erkek, bağışçılara fotoğraf göndermek için kaydoldu. Nasko, bağışçıların çoğunun Ukrayna’dan geldiğini, ancak grubun Hollanda, Fransa ve İngiltere’deki insanlardan da para aldığını söyledi. Grubun şimdiye kadar aldığı en yüksek bağış, 2.800 dolarlık bir kripto para birimi ödemesi.

TerOnlyFans kurucuları..

“PUTIN ÖLDÜĞÜNDE PROJE SONLANACAK”

Nasko, “Biz seks işçisi değiliz, savaş için para toplamaya çalışıyoruz” dedi.

Aslen Belaruslu olan ancak savaştan önce Kiev’de yaşayan Nasko, Insider’a Ukrayna için bağış toplama konusundaki benzersiz yaklaşımından gurur duyduğunu söyledi: “Ukrayna’daki insanları destekleyebildiğim ve tüm Belarusluların Rusları sevmediğini ve bizim iyi insanlar olduğumuzu gösterebildiğim için mutluyum. Komşularımıza yardım etmek istiyoruz.”

Rusya Ukrayna’yı işgal ettikten sonra Nasko, Kiev’den ayrılmaya karar verdiğini, Polonya’nın Varşova kentinde bir daireye taşındığını ve burada bir e-spor şirketinde tam zamanlı pazarlama müdürü olarak TerOnlyFans’ı yönettiğini anlatıyor.

Kiev’de kalmaya karar veren Kuchmenko ile birlikte, projeyi Telegram’da tanıtmaya devam ediyor, gönüllülerle bağlantı kuruyor. Nasko, “Putin öldüğünde ve Rusya saldırganlığını durdurduğunda bu projeyi sonlandıracağız” dedi.

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