Ukraynalı Milletvekilinin Fotoğrafına Beğeni Yağdı

Ukrayna parlamentosu üyesi Kira Rudik, Cuma günü geç saatlerde Twitter’da elinde silah tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Kadınlarımız, erkeklerimiz gibi toprağımızı koruyacaktır” yazdı. Gönderi, o zamandan bu yana internette yayıldı ve Twitter’da 100 binden fazla beğeni aldı.

Cumartesi günü erken saatlerde ise Rudik, “Bir silah tuttuğumu, silah taşımaya hazır olduğumu ve diğer insanları vurmaya hazır olduğumu anlamak ve fark etmek benim için son derece sıradışı ve deliceydi” dedi.

Fotoğraf paylaşımının ardından bir çok uluslararası televizyonun canlı yayınına davet edilen milletvekili Rudik, “Silah tutmamın nedeni, Rus askerlerinin Kiev’e gelmesi ve Rus askerlerinin aslında kendilerine ait olmayanları almaya çalışmasıydı. Putin, ordumuzun hazırlığını hafife aldı ve askerlerinin her adımında onlara gerçekten sert bir direniş gösteriyoruz” diye konuştu.

Cumartesi gününün erken saatlerinde Kiev’de patlamalar ve silah sesleri duyuldu.