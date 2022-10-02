Ukraynalı mülteci için yuvasını yıkmıştı, ilişkinin ardından ilk kez konuştu

Ukraynalı mülteci Sofiia ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İngiltere'ye kaçıp sığındığı evin sahibi Tony'nin 4 ay süren olaylı ilişkileri hüsranla bitti. Tony barışmak istemediğini söyleyerek eski sevgilisiyle ilgili şoke eden açıklamalar yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sebebiyle ülkesinden kaçıp İngiltere'ye gelen ve iki çocuklu bir çiftin evine sığınan Ukraynalı mülteci Sofiia Karkadym'in yaşadıkları geçtiğimiz aylarda tüm dünya basınına yansımıştı.

Sofiia, Lorna Garnett ve sevgilisi Tony'nin (30) evine yerleşmiş ancak kısa bir süre sonra Tony, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Lorna'yı, Sofiia için terk etmişti. Basına daha önce yansıyan haberlerde bir tarafta eski partnerine adeta ateş püsküren Lorna, bir tarafta da Sofiia'ya aşık olduğunu ve Lorna ile ilişkisinin aslında çok daha önce bittiğini söyleyen Tony ve kendini savunan Sofiia yer almıştı.

Ancak Tony, bu defa da Sofiia’yı sadece dört aylık bir ilişkinin ardından terk edince bu haber herkes için şok oldu.

Tony ve Lorna…

“BARIŞMA GİBİ BİR DURUM YOK”

Çiftin ayrılmalarının ardından tatsız gelişmeler de su yüzüne çıkmaya başladı. Ukraynalı mülteci, Tony'nin dört aylık ilişkilerini bitirirken kendisine kötü davrandığını belirtirken eski sevgilisi için de “yalancı” dedi. Tony ise Sofiia'nın şiddet ve alkole yatkın olduğunu, bir tartışmalarında duvarı bıçakladığını ve polisi çağırmak zorunda kaldığını anlattı.

Daily Mail’in haberine göre, Tony Garnett, 22 yaşındaki Sofiia Karkadym’e “bir daha birlikte olma” şanslarının olmadığını ve “kendi hayatına devam etmek” istediğini söyledi.

Eski çift, geçen hafta sonu Sofiia’nın bir mutfak bıçağıyla duvara saldırdığı bir tartışmanın ardından polis tarafından tutuklanmasından bu yana ilk kez konuştu. Tony, Sofiia’nın Ukrayna’daki evine dönmesini istediğini belirtirken Sofia ise, polisin talimatlarına aldırmadan eski sevgilisinin evine tekrar geldikten sonra üçüncü kez tutuklanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Sofiia…

“UMARIM ARKADAŞ KALABİLİRİZ”

Son gelişmeler hakkında konuşan Tony, “Ben kalpsiz değilim. Onun için üzülüyorum. Ancak ilişkiler sona erer ve bu da biter. Umarım tüm bu histeri sona erdiğinde arkadaş olabiliriz. Dün gece onunla konuştum ve tekrar bir araya gelme şansımızın kesinlikle olmadığını söyledim. Bazen kibar olmak için zalim olmak gerekir. Ukrayna’da çok daha iyi durumda olacak. Yeni bir ilişki kurarsa da iyi şanslar” dedi.



Sofiia ise, Tony’nin kendisini reddetmesine rağmen ondan vazgeçmeyeceğini söyledi. Yanaklarından süzülen gözyaşlarıyla konuşan genç mülteci, şu ifadeleri kullandı:

“Benimle tekrar konuştuğuna sevindim. Bana gönderdiği bir mesajla ayrılmak istemedim. Onu çok sevdiğim için bunlar bana göre çok zor zamanlar. Bu kadar kolay bırakamam. Burada hiç arkadaşım ya da ailem yok, kaybolmuş gibiyim. Ona bir daha asla içmeyeceğimi ve bana bir şans daha verirse birlikte mutlu yaşayabileceğimizi söyledim.

Ama o, bunu reddediyor ve bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Ukrayna’ya geri dönmek zorunda kalabilirim çünkü bu şekilde daha fazla yaşayamam. Ailem de beni geri istiyor.”

Tony ve Sofiia…

İKİSİNE DE BAŞKA TEKLİFLER GELİYOR

Londra’da evi olan bir milyonerin kendisini sosyal medya aracılığıyla bulduğunu ve ona kalacak bir yer teklif ettiğini ve kullanabileceği bir spor salonu olduğunu söylediğini açıklayan Sofiia, “Ama bu adamı tanımıyorum. Kulağa çok tuhaf geliyor. Milyoner olduğunu söylüyor. Ama bu benim için bir şey ifade etmiyor. Asıl Tony benim için milyonlar değerinde” dedi.

Tony ise, Dublin’de iki model ve Yorkshire’da bir dövmeci de dahil olmak üzere, kendisinden hoşlanan en az bir düzine kadının internet üzerinden kendisine sevgililik teklifinde bulunduklarını açıkladı.