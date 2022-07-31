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Ukraynalı tahıl devinin patronu, Rus saldırısında hayatını kaybetti

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Ukrayna’da Rus işgali nedeniyle durma noktasına gelen tahıl ticaretinin en önemli isimleri arasında yer alan ülkenin en zengin iş insanlarından Oleksiy Vadaturskiy, evine isabet eden Rus bombardımanında eşiyle beraber yaşamını yitirdi.
Ukraynalı tahıl devinin patronu, Rus saldırısında hayatını kaybetti

Ukrayna’nın güneydoğusundaki Mykolaiv kentini hedef alan Rus bombardımanda ülkenin en varlıklı iş insanlarından biri olan Oleksiy Vadaturskiy’in hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Ukrayna medyası, 74 yaşındaki Vadaturskiy ve eşi Raisa Mikhailovna'nın yaşadığı evin, gece saatlerinde bir füze ile vurulduğunu duyurdu.

Vadaturskiy tahıl ticareti yapan Nibulon Grup'un sahibiydi. İş insanı aynı zamanda “Ukrayna'nın Kahramanı” madalyası almıştı. Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre, Vadaturskiy’nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu.

‘BÖLGENİN KALKINMASINA KATKISI BÜYÜKTÜ’

Çiftin öldürüldüğü saldırı için kentin belediye başkanı “Belki de bugüne kadarki en ağır Rus bombardımanıydı” ifadelerini kullandı. Evlerin yanı sıra bombardıman, bir otele, iki okula ve bir spor kompleksine zarar verdi.

Bölge valisi olan Vitaliy Kim de, Vadaturskiy için “Mykolaiv için çok fazla şey yaptı” dedi. Vitaliy Kim, mesajında, “Tersane ve tarım endüstrileri ile bölgenin kalkınmasına olan katkısı çok değerliydi” ifadelerini kullandı.

Nibulon şirketi tahıl sevkiyatı için silo yapımı dahil çok sayıda altyapı çalışmasını hayata geçirmişti.

Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna'dan sevkiyat, Rus işgali nedeniyle durma noktasına gelmişti. Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna, geçen hafta tahıl koridoru anlaşmasını İstanbul’da imzalamıştı.

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