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Ukraynalılar, Türkiye'nin muhtemel ara buluculuğuna olumlu yaklaşıyor

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Kramatorsk sakini, Türkiye ile ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, Türkiye'nin ara buluculuğuna ilişkin "ABD'den daha iyi olacaktır." dedi.
Ukraynalılar, Türkiye'nin muhtemel ara buluculuğuna olumlu yaklaşıyor

Donbas bölgesindeki Kramatorsk şehrinde yaşayanlar, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde muhtemel ara buluculuğunun ABD'den daha iyi olacağını, ilişkileri geliştireceğini, bazıları da halihazırda İHA'ların fazlasıyla yardımı olduğunu değerlendiriyor.

Kramatorsk, 2014'te bir süre Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçse de akabinde Ukrayna ordusu şehirde tekrar kontrolü sağladı.

Bölge sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Kiev ziyareti ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde muhtemel ara buluculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kramatorsk sakini, Türkiye ile ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, Türkiye'nin ara buluculuğuna ilişkin "ABD'den daha iyi olacaktır." dedi.

Şehrin diğer bir sakini de Türkiye ile dostluklarının devam edeceğini ve kendilerine yardım edeceklerini umduğunu söyledi.

İsmini vermek istemeyen bir Kramatorsklu da Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesinin halihazırda çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin rolü, Ukrayna'daki krizin çözümünde bizim açımızdan çok olumlu." ifadesini kullandı.

 

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Bir diğer Kramatorsk sakini Yuriy Rut da Türkiye'nin ara buluculuk teklifini olumlu ve doğal karşıladığını dile getirerek, güçlülerin zayıflara yardım etmesi gerektiğini kaydetti.

"İyiliğin karşılığını vereceğiz"

Bize yardım edenlerin kendilerine dost olduğunu belirten şehrin bir diğer sakini ise "Güçlendiğimizde biz de bize yapılan iyiliğin karşılığını vereceğiz." dedi.

Bir başka Kramatorsklu da Türkiye'nin ara buluculuğunun yardımı olacağına işaret ederek, "İlişkileri geliştirecektir ve tabii ki bir şekilde Ukrayna'ya yardımı olacaktır. İHA'lar zaten oldukça yardım ediyor." dedi.

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