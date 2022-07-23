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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikârdır

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"Rusya devletten çok terör devletidir"
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikârdır

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından 24 saat geçmeden Odessa'yı bombalamasına işaret ederek, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul'da imzalanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bodnar, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır. Rusya’nın BM ve Türkiye’ye verdiği taahhütlerin sorgulanması için 24 saat bile geçmedi. Rusya devletten çok terör devletidir" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, Rusya'nın Odessa'ya füze atmasını, "Dün, Ukrayna'nın denizden tahıl ihraç etmesi üzerine anlaşıldı. Bugün Ruslar Odessa Limanı'nı vuruyor. Bu Rus diplomatik dikotomisi" ifadelerini kullanmıştı.

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