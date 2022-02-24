Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye'den boğazların ve hava sahasının kapatılmasını istedik

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’den boğazların ve hava sahasının Rusya kapatılmasını istediklerini bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri hareket başlatmasının ardından ekran karşısına geçen Bodnar, "Boğazların ve hava sahasının Rusya'ya kapatılması talebini Türkiye'ye ilettik" dedi.

Tüm dünyayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı koalisyon kurmaya, savaşın genişletilmesini önlemeye davet eden Bodnar, “Nükleer silah sahibi bir devlet ilk kez açık savaş başlattı. Biz şu an savaş halindeyiz. Savaş kurallarına uygun bir şekilde, tüm dünyaya uyanmaya çağırıyoruz. Ukrayna’ya yardım edilmesini istiyoruz, savunma kaynaklı askeri yardım istiyoruz, mali yardım istiyoruz” dedi.

Bodnar, Rusya’ya karşı yaptırım çağrısı da yaparak, “Rus iş dünyasının hisselerine el koyulmasını istiyoruz” ifadesini kullandı. Büyükelçi, Türkiye halkının Ukrayna'yı destekleyeceğini umduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Luhansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti. Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.

Putin, bugün Ukrayna’ya askeri hareket emri verdi. Ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor.