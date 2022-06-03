Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye’yi Rusya’ya yaptırımlara katılmaya davet ediyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, düzenlediği basın toplantısında "Rusya utanmaz bir şekilde Ukrayna buğdaylarını çalıyor ve bunları yabancı ülkelere satıyor, Türkiye de bunlar arasında" dedi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.

“Biz sonsuza kadar savaşmak istemiyoruz ve müzakere masasına dönmeye hazırız” diyen Bodnar, Türkiye’yi Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmaya davet ettiklerini söyledi. “Rusya utanmaz bir şekilde Ukrayna’nın buğdayını çalıyor ve bunları yabancı ülkelere satıyor, Türkiye de bunlar arasında” ifadelerini kullanan Ukraynalı elçi, Türkiye’nin tavsiyesi üzerine tahılın çalınması ve satılması hakkında dava açacaklarını duyurdu.

Bodnar, “Tahrip olan altyapı şirketlerine bakınca bu, Türk firmalar için gerçekten iyi bir fırsat olacak, maalesef Rusya ile iş birligi yapan şirketler Ukrayna pazarında bir perspektif bulamayacak” diye konuştu.