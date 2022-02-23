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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden ''Boğazlar'' Açıklaması: Rusya'ya Kapatmalarını İsteyeceğiz

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden ''Boğazlar'' Açıklaması: Rusya'ya Kapatmalarını İsteyeceğiz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden ''Boğazlar'' Açıklaması: Rusya'ya Kapatmalarını İsteyeceğiz

Rusya ile yaşadıkları kriz sürerken Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Türkiye ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Bodnar, Rusya'nın ülkesini işgali halinde Türkiye'den Boğazlar'ı Rus savaş gemilerine kapatmasını isteyeceklerini belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimde tansiyon bir türlü düşmek bilmiyor. Ukrayna, sık sık NATO ve Avrupa ülkelerine Rusya'ya yaptırım çağrısında bulunurken, Ukraynalı yetkililerin açıklamaları da gündem oluyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar'ın Türkiye ve boğazlar açıklamaları da gündem yarattı.

 

"BOĞAZLARI KAPATMALARINI İSTEYECEĞİZ"

Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması halinde Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı Rus gemilerine kapatmasını isteyeceklerini söyledi. Bodnar, Karadeniz'de sınırları yakınında konuşlu bulunan Rus savaş gemilerini tehdit olarak gördüklerini belirtti.

6 RUS SAVAŞ GEMİSİ VE DENİZALTI GEÇTİ

Reuters'in haberine göre bu ayın başlarında 6 Rus savaş gemisi ve bir Rus denizaltısı "askeri tatbikat amacıyla" Çanakkale ve İstanbul Boğazları üzerinden Karadeniz'e geçti.

"RUSYA'NIN KARADENİZ'DEKİ VARLIĞI ÇOK YOĞUN"

Ukrayna sınırları yakınında bulunan Rus savaş gemilerinin "büyük bir tehdit" oluşturduğunu söyleyen Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Karadeniz'deki askeri varlığının "çok yoğun" olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DEN BUNU DÜŞÜNMELERİNİ İSTEYECEĞİZ"

Bodnar "İnanıyoruz ki geniş çaplı askeri işgal ya da Ukrayna'ya karşı askeri faaliyetlerin başlaması halinde, savaşın fiili olmaktan çıkıp hukuki hale gelmesi durumunda, Türk hükümetinden Karadeniz'e açılan Boğazları saldırgan ülkeye kapatma imkanını düşünmelerini isteyeceğiz" dedi.

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