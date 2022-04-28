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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama

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Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin "Düşman Kiev'e saldırdı" ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de patlama

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkentine ateş açmasının ardından Kiev’in merkezi bir bölgesinde iki patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Klitschko, yetkililerin olası kayıplar hakkında ayrıntılı bilgi topladığını belirtti. Reuters görgü tanıkları daha önce şehirde iki patlama sesi olduğunu bildirmişti.

PODOLYAK SALDIRIYI DOĞRULADI

Cumhurbaşkanı ZelenskiY’nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri AntOnio Guterres’in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki “füze saldırıları” hakkında paylaşım yaptı.

Podolyak paylaşımında “Antonio Guterres’in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin’de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var” ifadeleri yer aldı.

ZELENSKİY ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPMIŞTI

Bugün ulusa sesleniş konuşması yapan bulunan Zelenskiy, Ukrayna’daki son durumla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

* Ukrayna’nın bu savaştan kaynaklanan kayıpları tahmini olarak 600 milyar dolara ulaşıyor. 32 milyon metrekareden fazla yaşam alanı, 1500’den fazla eğitim tesisi ve 350’den fazla sağlık tesisi yıkıldı veya hasar gördü.

* Ekonomik varlıklar büyük kayıplara uğradı. Yüzlerce işletme yok edildi. Yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol ve yaklaşık 300 köprü yıkıldı veya hasar gördü. Ve bu sadece istatistik değil. Bu Mariupol, bu Volnovakha, bu Okhtyrka, bu Çernihiv, bu Borodyanka ve düzinelerce şehir, kasaba ve köyümüz.

* 11,5 milyondan fazla Ukraynalı savaş nedeniyle yerinden edildi ve bunların yaklaşık 5 milyonu yurt dışına gitti. Bunların yüzde 95’i zaten evine dönmek istiyor. Bu nedenle, rahat bir Avrupa Ukrayna’sını yeniden inşa etmek için acil bir plan hazırlamaya ihtiyaç var.

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