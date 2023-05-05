Ukrayna’nın başkenti Kiev’de peş peşe patlamalar

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Telegram’dan yaptığı açıklamada, akşam Rus İHA saldırısı sonucunda Kiev’de patlamalar meydana geldiğini duyurdu.
Solomyansk bölgesindeki 4 katlı binada yangın çıktığını kaydeden Kliçko, “Başkentin Solomyansk semtinde patlamalar ve yangın var. İHA enkazının muhtemel etkisidir.” ifadesini kullandı.
Saldırı ve patlamalar sırasında Ukrayna hava savunma sistemlerinin yoğun atış açtığı görüldü.
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