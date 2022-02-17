  • BIST 2.039,60
  • Altın 825.149
  • Dolar 13.6154
  • Euro 15.487
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Ukrayna’nın doğusunda çatışmalar alevlendi

» »
Rusya ve Ukrayna sınırında son aylarda artan gerilim sürerken, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar yeniden şiddetleniyor.
Ukrayna’nın doğusunda çatışmalar alevlendi

Rusya ve Ukrayna sınırında son aylarda artan gerilim sürerken, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar yeniden şiddetleniyor.

Taraflar, birbirlerini ateşkes anlaşmalarını ihlal ederek ağır silahlarla saldırı düzenlemekle suçladı.

Ukrayna ordusu, Rus destekli güçlerin Luhansk bölgesindeki bir köye havan topu attığını ve köydeki bir anaokulunu vurduğunu belirtti. Ordu, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Donetsk bölgesindeki havalimanında ve Elenovka köyünde top sesleri duyulduğunu aktardı.

Donbas bölgesinde Rusya’nın desteklediği isyancılar da, hükümet güçlerini son 24 saat içinde dört defa ateş açmakla suçlamış, olaylarda ölen ya da yaralanan olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını duyurmuştu. Ukrayna hükümet güçleri ise isyancıları hedef aldığı suçlamalarını reddetmişti.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Donbas'ta Rusya yanlılarıyla Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

RUSYA’DAN YENİ TATBİKAT

Ukrayna sınırına geçen sene sonuna doğru asker yığarak tepki çeken Rusya, son olarak sınırlardaki askerlerinin tatbikatların bitmesiyle çekilmeye başladığını duyurmuştu.

ABD ve birçok Batılı ülke ise Rusya'nın çekilme açıklamasına kuşkuyla bakıyor.

ABD merkezli Maxar Technologies şirketine göre, son uydu görüntüleri Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bir bölümünün yer değiştirdiğini ama sınırlarda hala çok sayıda asker ve ağır silah bulunduğunu gösteriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı da, yaklaşık 20 savaş gemisinin Hazar Denizi’nde tatbikatlara başladığını açıkladı.

Uydu görüntüleri, Kursk bölgesinde çok sayıda Rus birliğinin konuşlu olduğunu ortaya koydu.

‘HİÇ KİMSEDEN KORKMUYORUZ'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sınırda askerlerle bir araya geldiği programda, “Hiç kimseden korkmuyoruz” dedi.

Yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de katıldığı programda Zelenskiy, “Hiçbir tahminden, insandan ve düşmandan korkmuyoruz. Hiçbir tarihten de korkmuyoruz, çünkü 16-17 Şubat'ta, martta, nisanda, eylülde, aralıkta da kendimizi savunacağız. Bu yüzden günler ve haftalar önemli değil. Fakat yıl önemli, 2014 değil, 2022. Bu önemli bir fark ki savaş 8 yıldır devam ediyor. Bizler daha da güçlendik” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da Kapalı Alanlarda Maske Kullanma Zorunluluğu Mart Ortasında Kaldırılabilir16 Şubat 2022 Çarşamba 19:36
  • AB Ülkelerinin Liderleri Rusya'yı Görüşecek16 Şubat 2022 Çarşamba 19:16
  • Fransa'da Müslüman İsimliler Yüksek Lisans Başvurusunda Ayrımcılığa Maruz Kalıyor16 Şubat 2022 Çarşamba 18:55
  • Avusturya’da Marttan İtibaren Kovid-19 Önlemlerinin Çoğu Kaldırılacak16 Şubat 2022 Çarşamba 18:32
  • Ukrayna’da Bulunan 140 Kıbrıs Vatandaşı Adaya Dönmek İstiyor16 Şubat 2022 Çarşamba 18:11
  • AB Rusya'nın Gazı Kesmesi Halinde Bu Kışı Geçirebilecek Durumda16 Şubat 2022 Çarşamba 17:04
  • AB: Rusya, Ukrayna İle İlgili Çelişen Sinyaller Veriyor, İş Birliği Yolu Hala Açık16 Şubat 2022 Çarşamba 16:07
  • Vatikan yetkilisinden cinsel istismar açıklaması: İtalya Pandora’nın kutusu16 Şubat 2022 Çarşamba 13:55
  • AB ve Afrika Birliği liderleri 5 yıl aradan sonra bir araya gelecek16 Şubat 2022 Çarşamba 13:19
  • Münih Güvenlik Konferansı'nın sürpriz konuğu: İmamoğlu16 Şubat 2022 Çarşamba 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti