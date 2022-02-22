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Ukrayna’nın doğusunda çatışmalar şiddetleniyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararının ardından bölgede Ukrayna ordusu ve ayrılıkçılar arasındaki çatışmaların arttığı bildiriliyor.
Ukrayna’nın doğusunda çatışmalar şiddetleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in  Pazartesi akşamı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının  ardından bölgede çatışmalar artıyor.

Ukrayna Ordusu'nun vediği bilgiye göre çatışmalarda 2 asker öldü ve 18 asker ciddi şekilde yaralandı. Ayrıca Donetsk'te bir sivilin yaşamını yitirdiği ve beş sivilin yaralandığı bildirildi.

Çatışmaların şiddetinin Putin'in ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımasının ardından dün gece şiddetlendiği belirtiliyor.

Donetsk bölgesindeki yetkililer bir ayrılıkçının öldüğünü, üçünün yaralandığını bildirdi. Luhansk'ta ise bir sivilin yaralandığı duyuruldu. Bu bilgiler doğrulanamadı.

 

Gerilim tırmandı

Rus lider Putin’in açıklaması uluslararası camiada tepki yaratırken, aylardır devam eden Ukrayna gerilimini de tırmandırdı. 

ABD Başkanı Joe Biden  Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı Donetsk ve Luhansk ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya Rusya'nın tanıma kararına yaptırım alma yönünde anlaştı. AB'nin ve Beyaz Saray'ın bugün yaptırımlar açıklaması bekleniyor.

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